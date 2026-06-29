УЕФА повери мачовете между ЦСКА и Дери Сити на съдии от Косово и Люксембург

УЕФА определи съдийските бригади за двата двубоя между ЦСКА и ирландския Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Първата среща на 9 юли в София ще бъде ръководена от косовския арбитър Висар Кастрати, а реваншът седмица по-късно в Дери е поверен на люксембургеца Ясмин Саботич.

39-годишният Кастрати, който работи като софтуерен инженер, е международен съдия от пет години. Негови помощници ще бъдат сънародниците му Гранит Хисени и Арбнор Булатовци, а четвърти съдия е Валон Байгора. За системата ВАР ще отговаря германецът Сьорен Щоркс, подпомаган от Генч Нуза.

Кастрати вече има един мач с българско участие в европейските клубни турнири. Той ръководи срещата между Арда и Апоел Беер Шева при дебюта на кърджалийци в Европа.

Реваншът на стадион „Брандиуел Парк“ ще бъде ръководен от 31-годишния Ясмин Саботич. Бившият футболист от ниските нива на люксембургския футбол е международен рефер от 2020 година и за първи път ще свири двубой на български клуб.

Негови асистенти ще бъдат Жоаким да Силва и Том Хансен, а четвърти съдия е Рикардо Мораиш – също от Люксембург.

ЦСКА приема Дери Сити на 9 юли от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“, а реваншът в Ирландия е насрочен за 16 юли от 20:30 часа българско време.