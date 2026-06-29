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Голям пожар избухна в района на Айтос

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Голям пожар избухна в района на Айтос
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Голям пожар избухна тази вечер в района на Айтос, в близост до местността „Трите братя“. Сигналът е подаден малко преди 22:00 часа.

Огънят е обхванал сухи треви и храсти в труднодостъпен терен. На място са изпратени два екипа на пожарната от Айтос, началникът на районната служба, а към района се насочва и високопроходим автомобил, който да подпомогне действията по овладяване на пожара.

В гасенето се включват и горски служители. Към момента няма опасност за населението. Районът не за първи път е засегнат от подобен инцидент – на същото място пожар имаше и миналата година.

#труднодостъпен район #сухи треви #Айтос #пожар

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