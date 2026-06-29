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България загуби първия си мач на еврошампионата за мъже до 22 г.

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Спорт
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Възпитаниците на Мирослав Живков отстъпиха на Италия.

България У21 волейбол мъже
Снимка: БФ Волейбол
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Националният отбор на България по волейбол за мъже до 22 години загуби от Италия с 0:3 (26:28, 22:25, 20:25) гейма на старта си на европейското първенство, което се провежда в португалския град Абуфейра.

В първия гейм тимът на селекционера Мирослав Живков поведе с пет точки и бе близо до това да поведе в резултата и стигна до три геймбола, които италианците спасиха, а след това се наложиха с 28:26. Лидер за родния тим бе играчът на Монца Жасмин Величков, който игра и за мъжкия национален тим в първата седмица на Лигата на нациите.

Във втората част Италия натисна със силен начален удар и стигна до 24:19, като в този момент българите направиха три поредни точки, но след това отстъпиха с 22:25.

В третия гейм тимът на Италия, който е европейски вицешампион от последното издание на турнира, бе категоричен и затвори двубоя при 25:20.

За България най-резултатен бе Жасмин Величков с 11 точки, по 10 добавиха Ерик Георгиев и Николай Иванов.

Утре България играе късен мач срещу действащия европейски шампион Франция, а в сряда ще срещне и Чехия в мач от групите.

#Български национален отбор по волейбол за мъже до 22 години

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