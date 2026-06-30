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Интерактивна карта на училищата в София и пътеводител за кандидатстване след 7-и клас публикува МОН

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Общество
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интерактивна карта училищата софия пътеводител кандидатстване седмокласниците публикува мон
Снимка: БТА
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Кандидат-гимназистите в София и техните родители вече могат по-лесно и бързо да се ориентират в държавния план-прием за учебната 2026–2027 година. РУО – София-град въвежда дигитален инструмент с интерактивна карта, пътна карта за кандидатстване и подробни справочни файлове, достъпни онлайн в официалния сайт на институцията.

Кандидатстването след VІІ клас вече е много по-лесно и удобно за Вас, посочват от МОН. РУО – София-град създаде дигитален инструмент, с който бързо да се ориентирате в държавния план-прием за новата учебна 2026 – 2027 година. В официалния ни сайт, в рубриката “За учениците” – Прием в VIII клас, можете да откриете:

Интерактивна карта на училищата през Google Maps.

Вече не е нужно да търсите информация на десетки места. В специалната онлайн карта можете с един клик да видите:
• къде точно се намира всяко училище в София;
• линк към официалния сайт на училището;
• паралелките, които предлагат прием за новата учебна година;
• начините за балообразуване за всеки отделен профил или професия (кои оценки от НВО и от свидетелството за основно образование участват в бала).

Пътна карта за кандидатстване
Това е вашият личен пътеводител в процеса. В нея ще намерите събрана на едно място цялата важна информация за етапите на класиране, сроковете и правилата за изчисляване на състезателния бал.

Подробна Excel таблица с всичко необходимо
За любителите на точните данни е подготвен обобщен файл. В него информацията е разделена в отделни страници (Sheets) за максимално удобство:
• Справка по видове училища.
• Справка по конкретни профили.
• Справка по професии.
Всички материали са направени така, че да Ви спестят време и да Ви помогнат да направите най-добрия избор.

Екипът на РУО – София-град пожелава успех на кандидат-гимназистите в гр. София!

#дигитален инструмент #интерактивна карта #седмокласници #пътеводител

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