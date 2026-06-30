Акция срещу претоварените камиони на входа на Бургас

Специализирана акция срещу претоварените камиони започна тази сутрин на входа на Бургас откъм автомагистрала „Тракия“, където тежкотоварният трафик е най-интензивен. В проверките участват екипи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, МВР и Националната агенция за приходите.

Товарните автомобили се насочват към мобилен кантар, където се измерва общата маса и се проверява дали не се надвишава допустимото натоварване. Инспекторите контролират още документите на шофьорите, техническата изправност на превозните средства и съответствието между превозвания товар и придружаващата го документация. Още при първите проверки беше установен шофьор, който не представи товарителница, като за нарушението ще му бъде съставен акт.