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Акция срещу претоварените камиони на входа на Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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акция претоварените камиони входа бургас
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Специализирана акция срещу претоварените камиони започна тази сутрин на входа на Бургас откъм автомагистрала „Тракия“, където тежкотоварният трафик е най-интензивен. В проверките участват екипи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, МВР и Националната агенция за приходите.

Товарните автомобили се насочват към мобилен кантар, където се измерва общата маса и се проверява дали не се надвишава допустимото натоварване. Инспекторите контролират още документите на шофьорите, техническата изправност на превозните средства и съответствието между превозвания товар и придружаващата го документация. Още при първите проверки беше установен шофьор, който не представи товарителница, като за нарушението ще му бъде съставен акт.

Тодор Атанасов, изп. дл. началник на „Автомобилна администрация“ – Бургас: „Колегите теглят въпросния автомобил – всяко натоварване на отделна ос дали отговаря на съответното, предвидено в закона. Имаме написани до момента 2 такива акта. Няма фрапиращи случаи. По време на почивки има нарушения също така, имаме тук 2 констатирани нарушения за гума, която не отговаря на изискванията.“

Димчо Танев, шофьор на камион: „Трябва да мина през кантарите. Чакам органите. Бруто съм 40 тона, тарата ми е 13 тона – 27 тона чист товар.“
БНТ: Какво превозвате?
– Пясък.
БНТ: Колко често Ви извършват проверки?
– Редовно, поне на седмицата един път. Ако не тук, на паркинга на магистралата.“

#на входа на Бургас #претоварени камиони #акция #АМ "Тракия"

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