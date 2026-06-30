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Художничка създаде пеперуда върху последния сняг на Витоша (СНИМКИ)

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За изграждането ѝ са използвани естествен сняг, връхчета от хвойна и екологични бои на водна основа

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Докато последните снежни преспи на Витоша бавно се топят, една от тях се превърна в необичайно произведение на изкуството. Върху снега, сред каменните реки под Черни връх, се появи мащабна цветна пеперуда, изградена директно върху естествения планински релеф.

Творбата е създадена от художничката и архитект Vivia Niki на 2188 метра надморска височина. Вместо платно тя използва сняг, лед и каменните масиви на Витоша, които се превръщат в активна част от композицията.

За изграждането ѝ са използвани естествен сняг, връхчета от хвойна и екологични бои на водна основа, съобразени с природната среда. След стопяването на снега произведението ще изчезне напълно.

Снимки: Vivia Niki Land Art

Пеперудата е създавана в продължение на повече от две седмици. Материалите са пренасяни многократно до високата планина, а изображението е оформяно постепенно според променящите се условия – слънце, дъждове, вятър и непрекъснатото топене на снега. Така природата се превръща в съавтор на произведението.

В концепцията снегът символизира застиналостта и студенината, а пеперудата – преобразяването, свободата и новото начало. Каменните реки на Витоша остават като символ на сила и устойчивост след промяната.

„Пеперудата“ е осмото мащабно произведение от land art поредицата на Vivia Niki, в която планинският ландшафт не е фон, а активен участник в художествения процес.

Творбата е документирана чрез фотографии от различни гледни точки и кадри от процеса на създаване.

#последния сняг на Витоша #пеперуда #художничка

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