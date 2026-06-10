Евертън ще трябва да изплати над 35 милиона паунда на Бърнли

Евертън бе осъден да изплати над 35 милиона паунда на Бърнли след решение по продължилия спор около нарушенията на финансовите правила за печалба и устойчивост във Висшата лига през сезон 2021/22, когато тимът от Ланкашър изпадна от елита, съобщава ДПА.

Казусът е свързан с наказанието, наложено на „карамелите“ за финансови нарушения. В края на 2023 година клубът от Ливърпул бе санкциониран с отнемане на 10 точки, като впоследствие наказанието бе намалено на шест след обжалване.

От Бърнли поддържаха тезата, че ако тези шест точки бяха приспаднати още през сезон 2021/22, Евертън щеше да завърши под чертата, а техният отбор щеше да запази мястото си във Висшата лига. Независимата комисия е приела този аргумент и е постановила изплащане на сериозно обезщетение.

Решението предизвика остро недоволство на „Гудисън Парк“. Ръководството на Евертън обяви, че е „изненадано и разгневено“ от постановлението и незабавно е подало жалба. Според клуба решението е юридически и фактически погрешно, а освен това създава опасен прецедент за английския футбол.

„Не приемаме заключението, че изпадането на Бърнли е резултат от спортно предимство, получено от Евертън вследствие на нарушение, за което вече беше наложена тежка спортна санкция“, се казва в официалната позиция на клуба.

От „карамелите“ предупреждават, че подобен подход може да отвори вратата за множество бъдещи искове между клубове, базирани на хипотетични сценарии и различни интерпретации на крайното класиране.

Според решението Евертън трябва да изплати 26 милиона паунда обезщетение, към които се добавят 9,1 милиона паунда лихви. С натрупването на допълнителни лихви крайната сума може да достигне близо 40 милиона паунда.

Смята се, че първоначалните претенции на Бърнли са били за 51,7 милиона паунда, но комисията е определила значително по-нисък размер на компенсацията след оспорване от страна на Евертън.