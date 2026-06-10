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Евертън ще трябва да изплати над 35 милиона паунда на Бърнли

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Спорт
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Жестока глоба за "карамелите".

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Евертън бе осъден да изплати над 35 милиона паунда на Бърнли след решение по продължилия спор около нарушенията на финансовите правила за печалба и устойчивост във Висшата лига през сезон 2021/22, когато тимът от Ланкашър изпадна от елита, съобщава ДПА.

Казусът е свързан с наказанието, наложено на „карамелите“ за финансови нарушения. В края на 2023 година клубът от Ливърпул бе санкциониран с отнемане на 10 точки, като впоследствие наказанието бе намалено на шест след обжалване.

От Бърнли поддържаха тезата, че ако тези шест точки бяха приспаднати още през сезон 2021/22, Евертън щеше да завърши под чертата, а техният отбор щеше да запази мястото си във Висшата лига. Независимата комисия е приела този аргумент и е постановила изплащане на сериозно обезщетение.

Решението предизвика остро недоволство на „Гудисън Парк“. Ръководството на Евертън обяви, че е „изненадано и разгневено“ от постановлението и незабавно е подало жалба. Според клуба решението е юридически и фактически погрешно, а освен това създава опасен прецедент за английския футбол.

„Не приемаме заключението, че изпадането на Бърнли е резултат от спортно предимство, получено от Евертън вследствие на нарушение, за което вече беше наложена тежка спортна санкция“, се казва в официалната позиция на клуба.

От „карамелите“ предупреждават, че подобен подход може да отвори вратата за множество бъдещи искове между клубове, базирани на хипотетични сценарии и различни интерпретации на крайното класиране.

Според решението Евертън трябва да изплати 26 милиона паунда обезщетение, към които се добавят 9,1 милиона паунда лихви. С натрупването на допълнителни лихви крайната сума може да достигне близо 40 милиона паунда.

Смята се, че първоначалните претенции на Бърнли са били за 51,7 милиона паунда, но комисията е определила значително по-нисък размер на компенсацията след оспорване от страна на Евертън.

#ФК Евертън

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