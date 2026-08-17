Андриан Краев не игра при победа на Апоел

Градските съперници от Тел Авив - Апоел и Макаби ще се срещнат на финала на турнира "Тото Къп", с който се дава начало на сезона в Израел. На полуфиналите Апоел елиминира Кирят Шмона след победа с 2:1, а Макаби се наложи с 1:0 над Нетаня.

Българският национал Андриан Краев и още куп титуляри на Апоел получиха почивка преди гостуването на Аталанта в плейофите на Лигата на конференциите през седмицата.

Старши треньорът Макаби - Кени Милър заложи на почти същия състав, който излезе на стадион "Васил Левски" срещу ЦСКА – 3:1 в четвъртък. Националът на Кабо Верде Елио Варела отбеляза единствения гол в 17-ата минута, за да класира тима си на финала.