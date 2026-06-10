Дунав подписа със Стефан Гаврилов

Футболен клуб Дунав Русе продължава селекцията си за новия сезон в Първа лига с привличането на полузащитника Стефан Гаврилов.

25-годишният футболист се присъединява към русенския тим след престой в Берое (Стара Загора), а преди това е защитавал цветовете на Ботев (Враца) и Септември (София), натрупвайки ценен опит в българския елит.

Гаврилов е бивш младежки национал на България и е продукт на школата на Левски. В развитието си преминава и през академията на английския Шефилд Уензди, където обогатява своя футболен профил и трупа допълнителен международен опит.

Със своите качества и натрупан опит в професионалния футбол той се очаква да внесе стабилност, баланс и увереност в халфовата линия на Дунав през предстоящата кампания в Първа лига.

Ръководството, треньорският щаб, футболистите и привържениците на клуба приветстват Стефан Гаврилов в Русе и му пожелават здраве, успешна подготовка, силни изяви с екипа на Дунав и много поводи за радост със синьо-бялата фланелка.