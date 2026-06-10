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Арда привлече националния защитник Виктор Попов

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Спорт
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Арда обяви официално трансфера на национала на България Виктор Попов.

Виктор Попов
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Арда обяви официално трансфера на национала на България Виктор Попов.

"Днес договор с ПФК Арда подписа националът Виктор Попов. Защитникът премина задължителните медицински прегледи, след което сложи подпис под договор с клуба за три години. Така той става първото ново попълнение през този трансферен прозорец", пише клубът от Кърджали.

"Виктор Попов е роден на 5 март 2000г. във Варна. Започва своята кариера в Черно море, където има близо 200 мача в мъжкия състав. Попов, който е десен защитник е минал през всички национални гарнитури България U19, U21, както и мъжкият национален отбор. За последно Виктор Попов игра за полския Корона Келце. Ръководството на ПФК Арда, треньорите, играчите и феновете пожелават много успехи на Виктор Попов с екипа на Арда", пишат още от елитния отбор.

#ПФК Арда Кърджали

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