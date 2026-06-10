Богдан Костов е първото попълнение на Ботев Пловдив

Богдан Костов е първото попълнение в лятната селекция на Ботев Пловдив. Крайният защитник парафира дългосрочен договор с „канарчетата“.

Роденият през 2002 година бранител е играл за отборите на ЦСКА 1948, Струмска слава, Монтана и Спортист Своге, а за последно бе част от състава на Добруджа.

С екипа на Добруджа преминалият през юношеските национални гарнитури бранител изигра общо 69 мача, в които записа 1 гол и 11 асистенции.