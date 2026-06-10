Албания е пред национален протест заради проект на зетя на Тръмп

Вече десет дни албански граждани се събират на централния площад в Тирана, за да протестират срещу управлението на премиера Еди Рама. Недоволството е провокирано от опит да бъде предоставен полуостров Звърнец на инвестиционната компания на зетя на президента на САЩ Доналд Тръмп – Джаред Къшнър, и дъщеря му Иванка Тръмп. Полуостровът, разположен на брега на Адриатическо море край южния град Вльора, е част от защитен комплекс, където се предвижда изграждането на луксозен курорт.

Пред група водещи медии от страни в ЕС, сред които и екип на БНТ, премиерът на Албания Еди Рама, опитвайки се да тушира общественото недоволство, заяви, че всъщност няма проект и няма какво да бъде прекратявано:

Еди Рама, премиер на Албания: „Всички скандират премахни проекта, но всъщност такъв не съществува. Казвам добре, ще го спрем, но ми покажете проекта. Няма проект. Това не е свързано с мен или Албания. Това е демократичното общество, което реагира на лъжата, а не на истината, когато се появи нещо голямо, свързано с развитието. Легитимно право е на хората да протестират, но аз няма какво да направя, когато нищо не е нарушено."

Снимка: БТА

Еди Рама допълни за наличието на компания, която има интерес да гради луксозния курорт в Албания:

Еди Рама, премиер на Албания: „Има компания. Да, има компания. Със сигурност има компания. Какво означава това, че има компания? Не означава, че има проект. Това е компания. Това е заявен интерес. Това са процедури, започнати с институциите на Албания. Това е частна собственост. Искам да го кажа съвсем ясно, защото всичко това е толкова обезпокоително, когато преминаваш през тази верига - безкрайна поредица от публикации и постове в социалните мрежи, и виждаш неща, които са толкова неточни и същевременно толкова отвратителни. Ако не бях на тази позиция и ако не бях напълно запознат с фактите, щях да бъда възмутен да видя, че моето правителство, моят министър-председател, продава остров, без дори да ми покаже защо и какво ще се случи. Разбира се, че бих бил възмутен. Но вярно ли е това?“

Протестите в Тирана продължават и тази вечер, когато ще се проведе национален протест, към които ще се присъединят протестиращи и от останалите големи градове в Албания. Пред камерата на екипа на БНТ в Тирана политологът Бен Андони коментира случващото се и в светлината на срещата на върха ЕС - Западни Балкани в черногорския град Тиват:

Бен Андони, политолог: „От Тиват получихме много ясен знак за нашето бъдеще, и по-специално затова на Черна гора. В Албания всичко това избледня, защото започна протест – първоначално срещу луксозния курорт на Къшнър тук, а само след два дни той прерасна в политически протест. И сега, след девет дни, този протест вече е нещо като символ на „Фламинго революцията“, тъй като този курорт се намира, където живеят фламинги, а Албания полага големи усилия да спаси тази популация. От Тиват дойдоха много добри новини, но те бяха от полза единствено за правителството на Рама. Но не и за народа. Хората останаха напълно равнодушни, защото знаем, че подходът към интеграцията е чисто политически – от техническа гледна точка Албания е много далеч от параметрите на Европейския съюз. И все пак, ако погледнем общата картина в Албания и Косово, Косово е все още по-назад в интеграцията. В Албания подкрепата за интеграцията в Европейския съюз все още е над 90%. Дори и днес обаче никой не говори за нея, защото цялото внимание на хората е насочено към настоящия протест. Нещата тръгнаха от протеста срещу проекта за луксозния курорт на Къшнър и се трансформираха в политически протест на онази общност от хора, които не гласуват нито за Социалистическата, нито за Демократическата партия.“ - Стъпка по стъпка Албания иска да се интегрира в Европейския съюз и след Черна гора може би тя ще бъде следващият нов член. Вярват ли хората в Албания, че Европейският съюз ще помогне да се реформира страната ви? - Тук има известен парадокс и въпросът ви е много интересен, защото в по-голямата си част, албанците са „за“ интеграцията. Те са силно проевропейски настроени хора, но когато виждат, че брюкселските бюрократи не критикуват по-остро Рама и неговото правителство, у тях се заражда силно подозрение за наличието на двоен стандарт от страна на Брюксел. Затова те смятат, че интеграцията може да се окаже просто политически проект, а не технически. И по тази причина албанците от една страна са проевропейски настроени, а от друга са много мнителни, тъй като Рама използва изключително много темата за интеграцията в полза на своето правителство. Дори лозунгът за мандата му – сега той се бори за четвърти мандат в Албания – гласи: „С Еди в Европа през 2030 година“. И това при положение, че мандатът му изтича през 2029 г. Знаете ли, той си вярва, че ще остане на власт и след 2030 г. През последните дни обаче той се чувства много несигурен. Опитва се да омаловажи протеста, опитва се не просто да отвърне на удара, а да се заиграва и да пуска шеги по адрес на хората, които говорят на протеста. В момента той организира един вид контрамитинги, като използва структурите на Социалистическата партия в няколко града и оттам наблюдава протеста отдалеч, подготвяйки насрещни прояви срещу него."

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