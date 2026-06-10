Славия представи петима нови футболисти, сръбски халф е най-новият играч на "белите"

Славия представи петима нови футболисти преди първата си съвместна тренировка през лятната пауза. Това са Димитър Буров и Умаро Балде, които играха в Монтана, бившите футболисти на ЦСКА Йоан Борносузов и Илиан Антонов, както и Владимир Милетич.

23-годишният сръбски дефанзивен халф, който е юноша на Цървена звезда, до момента носи екипа на Напредак Крушевац. Бившият сръбски младежки национал Милетич е последният до момента нов игра на столичани, след като привличането на Буров, Балде, Борносузов и Антонов беше обявено предварително.

От днес до 21 юни "белите" ще тренират на базата си в София. От 22 юни до 5 юли отборът ще бъде на подготвителен лагер в Банско, където ще бъдат изиграни 4 приятелски срещи. Съперниците в тях ще бъдат обявени на по-късен етап.