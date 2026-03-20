Служебният финансов министър Георги Клисурски отчете един месец управление. През периода отново е възстановена старата традиция да бъдат публикувани отчетните данни за изпълнението на бюджета в края на всеки месец.

По думите на министъра, за последни 30 дни са осигурени 65 млн. евро за изборите, други 150 млн. са изплатени по общинските програми, а за повишаване на заплатите в жп сектора, градският транспорт и български пощи са осигурени над 31 млн. евро.



Близо 58 млн. евро са необходими за великденските добавки на пенсионерите, а 25 млн. евро ще бъдат насочени към хората с ниски доходи като подкрепа заради високите цени на горивата.