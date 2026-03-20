Убийство в Елин Пелин за 1,7 млн. евро в биткойни

Жестоко убийство с цел грабеж на огромна сума в криптовалута разтърси община Елин Пелин. Задържан е 48-годишен мъж, обвинен в кървавото нападение над свой познат в село Богданлия. Случаят е от 10-и март, но от МВР и прокуратурата съобщиха за него едва днес. При претърсванията е открита рекордна сума в дигитални активи на стойност 1 700 000 евро, които вероятно стоят в дъното на престъплението.

На 11 март на телефон 112 е получен сигнал за окървавен мъж, лежащ на пода в безпомощно състояние, намерен от неговата съпруга.

Малко след това на място в къщата в село Богданлия лекарите от "Спешна помощ" констатирали смъртта му. В хода на разследването са извършени огледи на местопроизшествие и са иззети множество веществени доказателства.

БНТ: "По време на разследването са извършени огледи и са иззети множество веществени доказателства. Претърсени са адреси и автомобили." "Изискани са справки за трафични данни, иззети са записи от видеокамери. Иззета е сума в размер 1 700 000 евро в критповалута."

От МВР и прокуратурата попадат на гореща следа. Така стигат до 48 годишен мъж, който е обвинен за извършеното убийство. Разследващите са установили, че задържаният е умъртвил жертвата през нощта между 10-и и 11-и март. Престъплението е извършено с нож, с който са нанесени множество удари в областта на гръдния кош, шията и главата на жертвата.

"Убийството е извършено с особена жестокост, по начин особено мъчителен за убития и с користна цел – присвояване на финансови средства на пострадалия."

От прокуратурата ще поискат най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за 48-годишния мъж.