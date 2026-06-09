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Тежка катастрофа отне живота на шофьор на пътя Асеновград - Смолян

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
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Тежка катастрофа отне живота на шофьор на пътя Асеновград - Смолян
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Тежка катастрофа отне живота на водач на автомобил на пътя Асеновград – Смолян. Инцидентът е станал на входа на село Нареченски бани откъм село Бачково. Сигналът е получен в Районното управление в Асеновград около 14.40 часа. По предварителни данни лек автомобил е навлязъл в насрещната лента за движение и се е блъснал челно в друга кола.

С помощта на специализирана техника на пожарната от автомобила е бил изваден водачът на първата кола. Пристигналият на място медицински екип е констатирал смъртта му. В другия автомобил са пътували двама души, които не са получили сериозни наранявания. Пробата за алкохол на шофьора е отрицателна.

Местопроизшествието е запазено, до приключване на огледа движението в участъка се осъществява само в едната лента и се регулира от полицейски служители.

Причините за катастрофата се изясняват.


#пътят Асеновград-Смолян #загинал #тежка катастрофа #шофьор

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