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СЕМ и БТА организираха дискусия за бъдещето на регионалните медии

Мая Димитрова от Мая Димитрова
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Милена Милотинова: БНТ включва регионалните новини във всички свои предавания и новини

Снимка: БТА
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Дискусия за бъдещето на регионалните медии се проведе в столицата. Събитието е организирано от Съвета за електронни медии и Българската телеграфна агенция.

Като основни предизвикателства бяха посочени ниското заплащане, отливът на журналисти и зависимостите от местната власт и бизнеса. За да бъдат създадени условия за независима и качествена журналистика, бе изтъкната необходимостта от създаване на национална програма за финансова подкрепа.

Габриела Наплатанова, председател на Съвета за електронни медии: „Регионалните новини и кореспондентите са връзката на медиите с конкретната общност. Те са мостът към политиката, защото ако не представят на вниманието на политиците конкретните проблеми на дадена общност, те остават затворени вътре в нея. Така тази общност спира да бъде представяна в информационния поток, а оттам и в публичния дискурс. Появява се явлението „новинарски“ или „информационни пустини“, за което говорим. Това е доста тревожно явление – в България, по последни доклади, рискът е от среден към висок.“

Милена Милотинова, генерален директор на Българската национална телевизия: „Регионалните журналисти и регионалните новини са изключително важни за целия медиен сектор, но за БНТ още повече, защото един от нашите канали е с такъв профил – БНТ 2. Ние включваме регионалните новини във всички свои предавания и новини. Неслучайно в БНТ1 има специализирано предаване, което Мариана Векилска води ежедневно - регионалните новини са много като количество. Затова сме го създали още преди години и го продължаваме.“

Милена Милотинова, генерален директор на Българската национална телевизия: "Ръководството на БНТ мисли за регионалните телевизионни центрове и за кореспондентските места като интегрална част от БНТ - като колеги, които са наравно с нас не само в смисъла на журналистиката, но и в смисъла на технологичното обновление. Ще направим така, в рамките на този мандат, да изравним технологичните възможности на БНТ – София с тези на регионалните телевизионни центрове. Ще дадем всичко от себе си, за да може колегите ни да работят със средствата, с които и ние работим в София. Смятам, че те го заслужават."

#регионални медии #Милена Милотинова #Габриела Наплатанова #СЕМ #БТА #БНТ

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