СЕМ и БТА организираха дискусия за бъдещето на регионалните медии

Дискусия за бъдещето на регионалните медии се проведе в столицата. Събитието е организирано от Съвета за електронни медии и Българската телеграфна агенция.

Като основни предизвикателства бяха посочени ниското заплащане, отливът на журналисти и зависимостите от местната власт и бизнеса. За да бъдат създадени условия за независима и качествена журналистика, бе изтъкната необходимостта от създаване на национална програма за финансова подкрепа.

Габриела Наплатанова, председател на Съвета за електронни медии: „Регионалните новини и кореспондентите са връзката на медиите с конкретната общност. Те са мостът към политиката, защото ако не представят на вниманието на политиците конкретните проблеми на дадена общност, те остават затворени вътре в нея. Така тази общност спира да бъде представяна в информационния поток, а оттам и в публичния дискурс. Появява се явлението „новинарски“ или „информационни пустини“, за което говорим. Това е доста тревожно явление – в България, по последни доклади, рискът е от среден към висок.“

Милена Милотинова, генерален директор на Българската национална телевизия: „Регионалните журналисти и регионалните новини са изключително важни за целия медиен сектор, но за БНТ още повече, защото един от нашите канали е с такъв профил – БНТ 2. Ние включваме регионалните новини във всички свои предавания и новини. Неслучайно в БНТ1 има специализирано предаване, което Мариана Векилска води ежедневно - регионалните новини са много като количество. Затова сме го създали още преди години и го продължаваме.“