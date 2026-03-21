БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Автомобил, паркиран на място за хора с увреждания в Благоевград, е бил репатриран, въпреки валиден стикер и видимо спазени изисквания. Сигналът е подаден от зрител на БНТ и поставя въпроса доколко ясни са правилата за този вид паркиране.

Случаят е от началото на март, когато Мартин Захариев пристига от Кюстендил, за да заведе полусляпата си майка на очен преглед. Той паркира на обозначено място за хора с увреждания, със законно издадена и валидна карта, поставена на видно място.

След близо три часа преглед, при връщането си той установява, че автомобилът му липсва.

Мартин Захариев: „Мислех, че колата ми е открадната просто, защото няма никакво основание тя да не бъде там.“

След сигнал на телефон 112 става ясно, че автомобилът не е откраднат, а репатриран от общинското дружество.

Причината според институциите е превишен допустимият тричасов престой за паркиране – ограничение, разписано в общинска наредба, но не обозначено на самото място.

Мартин Захариев: „На табелата няма никакъв срок за паркиране, което означава, че и 1 седмица може да се паркира съвсем спокойно, според мен.“

Законът за движение по пътищата изисква условията за паркиране да бъдат ясно обозначени със знаци, маркировка и надписи. При липса на такива водачите няма как да знаят, че нарушават правилата.

Юристът Илина Динева: „Когато липсват такива надписи и табели, водачите, тоест адресатите на наредбата, не се считат за уведомени и налагането на такава санкция във връзка с превишаване часовете на престой би била юридически необоснована в тази насока.“

От общинското дружество „Паркинги и гаражи“ посочват, че наредбата е в сила от 1 март и е публикувана на сайта на общината и на информационно табло в сградата на администрацията. По техни данни престоят е засечен от служител и въведен в система.

Мартин Захариев: „Всеки инвалид трябва да гледа сайта на общината ли, когато паркира?!“

Според юристи именно тук се разминават теорията и практиката – между приетите правила и тяхното прилагане.

Илина Динева: „Ефективността на правото зависи и от неговото практическо прилагане. Тоест, за да могат гражданите да бъдат запознати с едно правило, те трябва да знаят и да бъдат уведомени за него, тоест те трябва да знаят кое е правилно и кое не е правилно преди да бъдат санкционирани, като това е въпрос не само на юридически финес, но и на справедливост.“

Междувременно попадналите в подобна ситуация трябва да платят 51 евро за освобождаване на автомобила от наказателния паркинг и по 1 евро и 50 цента за всеки час престой в него.




#Благоевград #инвалид #паркиране

Последвайте ни

Още от: Регионални

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ