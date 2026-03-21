БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно. Това заяви имотният брокер и консултант Димитър Калайджиев в ефира на „Денят започва с Георги Любенов“.

Калайджиев обясни, че в момента и богатият, и бедният българин купуват имоти.

„За съжаление и двата типа купуват. Поне до миналата година беше така. Силно се надявам от тази година бедният да се откаже вече. Цените наистина в доста точки на София и не само в София, станаха леко немислими и недостижими за бедния човек.“

По думите на Калайджиев за инвестиция в имот е нужно да има по-солиден дял самоучастие, а не 10 хиляди евро.

„Дигни си дохода, изчакай. Направи ги поне 30 хиляди евро това самоучастие, за да може 10 да си останат буфер, пък 20 да ги вкарваш в имот. Спрете да с тази народна психология задължително да си купа имот.“

Според Калайджиев идва много тежка макроикономическа криза, която ще повлияе неминуемо на имотния пазар.

Относно цените на трофейните имоти в София, той посочи, че са 1 на милион.

„Това е емблематична сграда, това е топ локация, това е трофейна сделка, която може да си опозорят един-два метри от човек.“

По думите му у нас търсенето на имоти намалява и все още няма достатъчно предлагане.

„ В леко плато сме, чакаме да се появи повече предлагане, за да може да се покаже тотално слабостта на пазара. В момента все още няма достатъчно предлагане и по-малкото търсене все още не си личи.“

Калайджиев подчерта проблемите с предлагането на жилища.

„В момента все още няма достатъчно предлагане и по-малкото търсене не си личи. В такъв пазар, особено миналата година, когато няма готови жилища, дори малка панелка по 5000 евро на квадрат има купувач, защото просто няма нито едно готово жилище.“

Вижте целия разговор във видеото.

#Димитър Калайджиев #имоти #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Почина холивудската звезда Чък Норис
1
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
2
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
3
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
4
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места
5
Нетаняху: Иран е по-слаб от всякога
6
Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Още от: Икономика

„Лукойл“ отчете рекордна загуба след отписване на чуждестранни активи, включително и в България
Служебният финансов министър Георги Клисурски отчете един месец управление Служебният финансов министър Георги Клисурски отчете един месец управление
Чете се за: 00:52 мин.
С безжичен интернет, климатици, електронни табла – представиха първия нов електрически влак С безжичен интернет, климатици, електронни табла – представиха първия нов електрически влак
Чете се за: 02:05 мин.
Модернизация на железниците: Представиха първия нов влак, доставен от Чехия Модернизация на железниците: Представиха първия нов влак, доставен от Чехия
Чете се за: 01:55 мин.
Скок на цените на захарта и кафето - производителите се опасяват от логистични проблеми Скок на цените на захарта и кафето - производителите се опасяват от логистични проблеми
Чете се за: 01:02 мин.
С 30 евроцента поскъпнаха горивата на бензионстанции в Русе С 30 евроцента поскъпнаха горивата на бензионстанции в Русе
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол, мярката е временна
Чете се за: 01:22 мин.
Близък изток
Заради спрян ремонт: 10 години Пловдив е без концертна зала Заради спрян ремонт: 10 години Пловдив е без концертна зала
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Решение на съда: Илон Мъск е подвел инвеститори Решение на съда: Илон Мъск е подвел инвеститори
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Международен ден на горите - на много места ще се проведат акции по...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
МЗХ започва информационна кампания за субсидиите през 2026 г. - над...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
С превалявания и през почивните дни
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
В очакване на Великден - скъпи лакомства за признака
Чете се за: 00:45 мин.
Любопитно
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ