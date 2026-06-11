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„ОупънЕйАй“ разглежда възможността да намали цените на продуктите си с изкуствен интелект

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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опасно използването изкуствения интелект
Снимка: илюстративна

„ОупънЕйАй“ (OpenAI) разглежда възможността за съществено намаляване на цените на своите продукти с изкуствен интелект в опит да привлече потребители от конкурентната компания „Антропик“ (Anthropic), съобщи „Уолстрийт джърнъл“.

Според публикацията компанията обмисля значителни намаления на таксите за токени – мерната единица, използвана от фирмите за изкуствен интелект при таксуването на техните услуги. Източниците посочват, че решението се обсъжда в очакване на сходни ценови намаления от страна на „Антропик“.

„ОупънЕйАй“, която не е отговорила незабавно на запитванията за коментар, в момента предлага абонаментни планове на цени от 8, 20 и 100 долара и повече месечно за достъп до водещите си модели.

От своя страна „Антропик“ предлага абонамент за услугата „Клод Про“ (Claude Pro) срещу 17 долара месечно при годишен план, както и абонамент „Клод Макс“ (Claude Max) на цена от 100 долара и повече на месец.

Информацията за възможно понижение на цените идва на фона на засилващата се конкуренция между двете компании.

През май приложението „ЧатДжиПиТи“ (ChatGPT) стана първото приложение, достигнало 1 милиард активни потребители месечно приблизително три години след стартирането си през ноември 2022 г. Така то надмина предишния рекорд на „Гугъл Мапс“ (Google Maps), което е достигнало същото равнище около пет години след пускането си на пазара, според оценки на компанията за пазарни анализи „Сезор Тауър“ (Sensor Tower).

#продукти с изкуствен интелект #намаляване на цените #OpenAI #новини в Метрото

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