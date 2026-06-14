С 12,33% избирателна активност приключиха изборите за кмет на столичния район "Средец"

С 12,33% избирателна активност приключиха частичните местни избори за кмет на столичния район "Средец", съобщи председателят на Общинска избирателна комисия – Столична Полина Витанова.

Право на глас имаха 28 009 души, по данни от предварителните избирателни списъци. Бяха разкрити общо 43 секции.

Кандидатите за кмет на района са шестима: Георги Недечев, издигнат от "Български съюз за директна демокрация", Иван Търпоманов, кандидат на партия "Свобода", Трайчо Трайков, издигнат от коалиция "Продължаваме Промяната - Демократична България", Кирил Нешев, кандидатът на "България Може", Пламена Заячка, издигната от "БСП - Обединена левица", Веселина Йорданова, кандидат на "Възраждане",

В район "Средец" мандатът на Трайчо Трайков беше прекратен заради участие в служебния кабинет на Андрей Гюров.