Заради войната в Близкия изток: По-високи застраховки за военен риск за корабите в Ормузкия проток

Заради войната в Близкия изток корабособствениците, чиито плавателни съдове са в района на Ормузкия проток, трябва да плащат по-високи застраховки за военен риск. Сумите за преминаване на пролива достигат 7% от стойността на корабите. А за всяка седмица престой застраховката е около 0.7 на сто. В момента ключовият морски път е затворен, а това носи огромни загуби за морския бизнес. Засегнати са и екипажите, блокирани от двете страни на пролива.

По данни на Българска морска камара повече от 700 кораба са блокирани от двете страни на Ормузкия проток от началото на войната в Близкия изток. Предупреждението от Иран е, че през пролива могат да преминават единствено плавателни съдове, които не са в списъка на “вражеските държави”.

Юри Станков, Българската морска камара: "Към този момент нямаме данни за български кораби в този регион. На тези 700 кораба, които са там, има около 20 000 членове на екипажи. Много е вероятно да има и български екипажи там."

В зони с военни действия стандартната застраховка за всеки кораб автоматично се анулира и корабособственикът трябва да плаща за военен риск.

Юри Станков, Българската морска камара: "Много зависи от собствеността на кораба, флага, екипажа. Всичко има значение при определяне на тарифното число.

От началото на войната в Близкия Изток Ормузкият проток, Персийският и Оманският заливи са обявени за зона на военни действия. Правата на екипажите там са защитени от Международния профсъюз на моряците с подписаните браншови договори.

Христо Раев, адвокат по морско право: "Задължени са техните корабособственици да изплащат двойна базова заплата, основната им заплата. В същото време дори и да преминава корабът само през Ормузкия пролив, не по-малко от 5 дни трябва да се изплаща така нареченият “военен риск”, двойна заплата."

Всеки моряк, който прецени, че има опасност за живота му, има право да поиска от собственика на кораба, да бъде сменен, за да не влиза в зона на военни действия.

Христо Раев, адвокат по морско право: "Ако корабът вече е във военни действия, той има право да откаже работа, която е свързана с неговата безопасност. Това е например да излезе на палубата, за да извърши някаква работа."

Военният конфликт нанася огромни щети и върху световната икономика. Преустановено е разтоварването на контейнери на пристанищата в Персийския залив.

Юри Станков, Българската морска камара: "Това означава, че и много контейнери няма да влязат в оборот в световната икономика и ще бъдат задържани в този регион."

Увеличената цена на горивата, която стигна до 300 долара за тон, оскъпява морския транспорт. А това ще доведе до ръст в цените на транспортираните стоки, а сметката плаща крайният потребител.