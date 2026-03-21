Димитър Илиев откри „Рамус София Оупън“ 2026

В столичната зала "Асикс Арена" започна 13-то издание на международния турнир по олимпийско таекуондо "Рамус София Опън".

Откакто стартира през 2014 година, турнирът бележи голям прогрес като интерес, като доказателство за това е рекордният брой участници през тази година - над 1100 от 13 държави.

Турнирът бе открит от служебния министр на младежта и спорта Димитър Илиев, заместник-кмета на София Десислава Желязкова, както и от посланика на Република Корея в България, негово превъзходителство Донбай Ким.

"През годините „Рамус София Оупън“ се утвърди като едно от най-престижните и мащабни събития по таекуондо в региона. Той е и доказателство за нарастващия международен авторитет на състезанието“, заяви Димитър Илиев.

Той поздрави организаторите - Таекуондо клуб „Рамус“ и Българската федерация по таекуондо - за усилията им в развитието на спорта и подчерта ролята на подобни събития за възпитаването на младите хора в дисциплина, уважение и силен спортен дух.

Министър Илиев отбеляза, че международни форуми от този ранг утвърждават България като предпочитан домакин на значими спортни събития и насърчават активния начин на живот.

