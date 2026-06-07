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"Спортните таланти на България“: Георги Джоргов във филма "Капка инат"

bnt avatar logo от Борил Гочев
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Спорт
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Световният шампион за младежи в биатлона е първият герой в новия сезон на документалната поредица на БНТ "Спортните таланти на България“

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Документалната поредица на Българската национална телевизия „Спортните таланти на България“ се завръща с нови шест вдъхновяващи истории.

През 2026-а страната ни изпрати най-успешни си Зимни олимпийски игри от две десетилетия насам, а в центъра на вниманието бяха бронзовите ни медалисти Тервел Замфиров и Лора Христова.

Поводите за гордост обаче не бяха само под сцената на „петте преплетени кръга“ , а един такъв дойде от световното първенство по биатлон за младежи и девойки в Арбер, Германия.

На 18 години Георги Джоргов пренаписа историята на родния спорт, носейки историческа първа световна титла на България от биатлона, след като триумфира в масовия старт до 19 години. Наред към този си успех, той прибави и бронз в индивидуалната дисциплина.

Именно роденият в Сапарева Баня състезател е първият герой в новото издание на поредицата телевизия „Спортните таланти на България“, а лентата с негово участие носи името „Капка инат“.

Филмът проследява пътя на Джоргов от родното му място до най-големите световни сцени, като сред основните теми са приятелството, любовта и стремежът към успеха.

„Бих казал, че съм упорит. Може би и под формата на инат в стремежа да постигна нещо. Целеустремен съм“, споделя главният герой.

Автор на лентата е Борил Гочев, режисьор – Йоана Капанова, оператори - Мартин Костов и Николай Андреев.

Гледайте целия филм, разказващ историята на Георги Джоргов във видеото!

#Георги Джоргов

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