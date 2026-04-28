Сноубордистите Тервел и Малена Замфирови ще бъдат посланици за борба срещу хазартната зависимост. Това обявиха министър-председателят на служебното правителство Андрей Гюров и министърът на здравеопазването доц. д-р. Михаил Околийски.

Въпреки краткия си мандат служебният кабинет разработва стратегия за борба с хазартната зависимост, която има за цел, чрез светлия пример на успешните спортисти, да даде пример за противодействие на вредните пороци.

"Този пример има своите лице и своя образ. Ние сме изключително щастливи, че Малена и Тервел Замфирови се съгласиха да се включат като посланици в нашата кампания срещу хазартната зависимост, защото те са пример за млади одухотворени успели български младежи, които само ще ни радват със своите спортни успехи", сподели Гюров на пресконференция.

Тервел Замфиров определи спорта като единствената здравословна и морална алтернатива на зависимостите.

"Борбата с хазартната зависимост е вече национална кауза и вече наша лична. Ние ще се стремим, с добрия пример, да представим спорта като единствена здравословна алтернатива и морална алтернатива на зависимостите. Всичко, което може да се вземе от хазарта, може да се вземе и от спорта. Здравословният начин за получаване на допамин е чрез спорта, а не чрез зависимостите", допълни той.

Малена Замфирова каза, че се чувства все по-добре, след тежкия инцидент през март по време на подготовката за Световната купа в Чехия. Замфирова заяви, че се подобрява и смята, че няма да пропусне сноуборд сезона.

"Ще ми липсва миналото лято, което прекарах карайки кайт сърф и мотокрос, това лято ще бъде малко по-скучно, ще тренирам по фитнеси и спортни зали", каза сноубордистката.

Като най-тежък период тя определи седмицата след инцидента, която е прекарала неподвижна на легло, с опасност за живота.

Бащата на спортистите Анатолий Замфиров изрази надежда травмите да не донесат никакви последици за дъщеря му.

"Трудно е да се каже, че всичко това ще е за добро, не е за добро, надяваме се всичко да мине гладко и да се върнем там, където бяхме, защото детето беше здраво и на върха, после се оказа, че може да умре", каза пред журналисти Замфиров.

Посланието му към хората като родител е никога да не се отказват, независимо от трудностите. Относно хазартната зависимост Анатолий Замфиров каза, че обществото ни е незряло и не може да оцени рисковете, които крие хазартът.

Огромен брой хора получават заплатите си по карта и тя "живее" в телефона им, където обаче "живеят" и компаниите за залагания и всички казина. Човек се прибира вкъщи вечер, пие две ракии и се сеща да залага, а хазартът действа като наркотик. Очакването от печалбата освобождава допаминовите депа в мозъка и при печалба човек усеща огромно удоволствие, за което се закача", сподели бащата на Малена и Тервел Замфирови.

По думите му единственият законен наркотик е спортът - участието в истински спортни събития и спортни състезания. Анатолий Замфиров призова държавата да преразгледа цялостното законодателство по отношение на хазарта, защото казината са във всеки малък град.

