Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са...
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото...
Ще бъде ли уволнен Джими Кимъл заради шегата с Мелания?

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Джими Кимъл: Беше шега, не бе призив за убийство

президентът доналд тръмп поздрави хокеистите сащ спечеленото олимпийско злато
Нов сблъсък между американския президент Доналд Тръмп и популярния телевизионен водещ Джими Кимъл. Тръмп поиска уволнението му заради шега за съпругата му Мелания, че изглежда като „бъдеща вдовица“. Коментарът съвпадна със стрелбата по време на гала вечерята на кореспондентите, на която президентската двойка присъстваше.

Все още няма официален коментар от ABC и Disney, които притежават телевизията.

Джими Кимъл, телевизионен водещ: „Първата дама Мелания е тук... толкова красива. Госпожо Тръмп, греете като бъдеща вдовица.“

С тази реплика водещият отново си навлече критики, след като миналата година беше свален от екран за седмица заради остър коментар. Този път монологът в началото на предаването му по ABC предшества стрелбата по време на гала вечерята. Инцидентът беше определен от Белия дом като трета атака срещу президента.

След острата реакция на семейство Тръмп, Кимъл се защити:

Джими Кимъл, телевизионен водещ: „Беше лека шега за това, че той е почти на 80 години, а тя е по-млада от мен. По никакъв начин не беше призив за убийство и те го знаят. От много години се изказвам открито срещу насилието с огнестрелно оръжие.“

Първата дама обвини Кимъл, че разпространява омраза от екрана, и настоя ръководството на ABC да не толерира подобно поведение. Доналд Тръмп поиска той незабавно да бъде изгонен.

Междувременно продължава разследването на инцидента от събота. Срещу нападателя Коул Томас Алън вече са повдигнати три обвинения.

Тод Бланш, и.д. главен прокурор на САЩ: „Първото е за опит за убийство на президента на Съединените щати. Това обвинение се наказва с доживотен затвор. Второто е за транспортиране на огнестрелно оръжие и боеприпаси между щати с цел извършване на тежко престъпление, което се наказва с до десет години затвор. Третото е за използване на оръжие по време на престъпление, при което се прибягва до сила.“

Според изпълняващия длъжността главен прокурор на САЩ няма пробив по отношение на сигурността, защото между стрелеца и президента е имало стотици федерални агенти. Белият дом все пак е започнал да преразглежда протоколите за сигурност. Обсъжда се дали президентът и вицепрезидентът трябва да присъстват на едни и същи събития. Разговорите за линията на наследяване на президентския пост са били водени преди инцидента в събота, съобщи говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

#Доналт Тръмп #Джими Кимъл #Мелания Тръмп

Заради шега към Мелания: Тръмп поиска уволнението на водещия Джими Кимъл
Заради шега към Мелания: Тръмп поиска уволнението на водещия Джими Кимъл
