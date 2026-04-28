БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са...
Чете се за: 05:37 мин.
Илияна Йотова подписа указ за свикването на 52-рото...
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съдийската комисия смени реферите за реванша между ЦСКА и Лудогорец

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Геро Писков ще ръководи срещата.

първа лига цска лудогорец галерия
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Съдийската комисия на Българския футболен съюз направи промени в съдийските назначения за срещата-реванш от полуфиналите за Купата на България между ЦСКА и Лудогорец.

Първоначално за главен съдия бе назначен Георги Давидов, но след остра реакция от страна на ЦСКА и желание този рефер да бъде сменен, Съдийската комисия взе решение да направи промяна и за главен арбитър на мача бе назначен Геро Писков.

В първоначалния наряд Геро Писков бе четвърти съдия. Той остава и единственият от първото назначение. Сменени са помощник-съдиите, като първоначално бяха назначени Даниел Ников и Никифор Велков, а сега са Мартин Венев и Иво Колев. На ВАР ще бъдат Васил Минев и Кристиян Колев, които сменят Волен Чинков и Венцислав Митрев.

Двубоят между ЦСКА и Лудогорец е на 29 април от 19 часа на Националния стадион "Васил Левски". "Червените" спечелиха първата среща в Разград с 2:1.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ