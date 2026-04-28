Съдийската комисия смени реферите за реванша между ЦСКА и Лудогорец

Съдийската комисия на Българския футболен съюз направи промени в съдийските назначения за срещата-реванш от полуфиналите за Купата на България между ЦСКА и Лудогорец.

Първоначално за главен съдия бе назначен Георги Давидов, но след остра реакция от страна на ЦСКА и желание този рефер да бъде сменен, Съдийската комисия взе решение да направи промяна и за главен арбитър на мача бе назначен Геро Писков.

В първоначалния наряд Геро Писков бе четвърти съдия. Той остава и единственият от първото назначение. Сменени са помощник-съдиите, като първоначално бяха назначени Даниел Ников и Никифор Велков, а сега са Мартин Венев и Иво Колев. На ВАР ще бъдат Васил Минев и Кристиян Колев, които сменят Волен Чинков и Венцислав Митрев.

Двубоят между ЦСКА и Лудогорец е на 29 април от 19 часа на Националния стадион "Васил Левски". "Червените" спечелиха първата среща в Разград с 2:1.