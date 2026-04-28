Емил Дечев: Заплахите към главния секретар на МВР са заради активната му работа срещу купуването на гласове

Отправените заплахи към главния секретар на МВР Георги Кандев вероятно са свързани с неговата активна работа и успешни акции срещу купуването на гласове в страната. Това каза в "Денят започва" служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

„На първо място мисля, че причината за такъв вид заплахи е най-вече неговата добра работа. Енергичността, която показа в рамките на тези два месеца, която доведе до успешни акции на много места в страната, елиминирането и предотвратяването на купуването на гласове, а когато то се е случило - за неговото разкриване. На следващо место това показва, че все още т.нар. задкулисие – хора, които не са начело на държавата, но по някакъв начин контролират, тези които поне доскоро са били начело на държавата, имат все още огромно самочувствие, за да си позволят такъв вид заплахи.“

От думите на вътрешния министър стана ясно, че заплахите са били свързани с това, че ще му се образува досъдебно производство, да бъде привлечен като обвиняем за изнудване или подкуп. На въпрос дали имат компромати срещу Кандев той отговори, че „могат да създадат“ – такава е била информацията на главния секретар от няколко различни места. По думите му подобни действия биха подрила авторитета на главния секретар.

„Дори да не е убедително, но ако една част се разколебае по отношение на авторитета на един човек, така или иначе работата има ефект“, коментира още Дечев.

Емил Дечев обясни и кой е т.нар. Картофа – по думите му той е имал много присъди, включително е изтърпявал присъди за лишаване от свобода.

"В един момент негово търговско дружество успява да спечели нещо като монопол на пътната помощ по магистралите в България. Той е финансиран от българската държава, за да оказва пътна помощ и то по магистралите."

Според Дечев Картофа не е сам:

„Няма как един Картоф да е сам. Не знам точно колко голям е плод зеленчукът, но със сигурност има и други картофи, а може и да са по-високо в ботаниката и в зеленчукопроизводството.

До къде се стига?

Винаги има връх за съжаление не винаги върхът може да бъде открит и се намират доказателства", коментира Дечев.

