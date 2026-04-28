Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек, болният не може да зарази никого

Антраксът не се предава от човек на човек, болният не може да зарази никого, заяви проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести в студиото на „Денят започва“.

проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „Животните са умрели след консумация на некачествен фураж – фураж, който е събиран заедно с пръст. Когато има силни валежи, последвани от засушаване, корените на тревата изсъхват и при паша животните поемат тревата заедно с почва от корените. В тази почва могат да се намират спори на антракс и животните обикновено умират от чревна форма на заболяването.“

Той допълни, че хората най-често се заразяват при контакт с болни животни, при клане или обработка на месо и кожи от заразени животни.

Проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „Ако се изяде месо от болно животно, умряло от антракс започва силна болка, особено в дясната част на корема. Човек се чуди какво се случва и често си дава сметка, че е консумирал недобре термично обработена или сурова наденица. При развитие на инфекцията, дори при лечение с правилни антибиотици, което невинаги е възможно навреме, смъртността може да достигне около 30%.“

