БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек, болният не може да зарази никого

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Антраксът не се предава от човек на човек, болният не може да зарази никого, заяви проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести в студиото на „Денят започва“.

проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „Животните са умрели след консумация на некачествен фураж – фураж, който е събиран заедно с пръст. Когато има силни валежи, последвани от засушаване, корените на тревата изсъхват и при паша животните поемат тревата заедно с почва от корените. В тази почва могат да се намират спори на антракс и животните обикновено умират от чревна форма на заболяването.“

Той допълни, че хората най-често се заразяват при контакт с болни животни, при клане или обработка на месо и кожи от заразени животни.

Проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „Ако се изяде месо от болно животно, умряло от антракс започва силна болка, особено в дясната част на корема. Човек се чуди какво се случва и често си дава сметка, че е консумирал недобре термично обработена или сурова наденица. При развитие на инфекцията, дори при лечение с правилни антибиотици, което невинаги е възможно навреме, смъртността може да достигне около 30%.“

Той подчерта още веднъж, че антраксът не се предава от човек на човек:

Проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести: „Болният не може да зарази никого. Това е много важно. За разлика от други инфекции, при които има риск от предаване, при антракс няма такъв механизъм. Затова се изолират само случаите с риск от ново заразяване, а не вече заразените лица.“

#заразени лица #Кантарджиев #разпространението на антракс

Последвайте ни

ТОП 24

БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
Конкурсът „Евровизия" завладява цяла Виена
Нови цени за издаване на лични карти и паспорти
3
Нови цени за издаване на лични карти и паспорти
След успешна трансплантация и дълго лечение: Изписаха бебето с 1 000 000 левкоцити
4
След успешна трансплантация и дълго лечение: Изписаха бебето с 1...
КНСБ: Ръстът на цените на храните изпреварва доходите в България
5
КНСБ: Ръстът на цените на храните изпреварва доходите в България
Разбиха престъпна група за пране на пари: Иззети са 600 000 евро, 70 кг дрога и боеприпаси
6
Разбиха престъпна група за пране на пари: Иззети са 600 000 евро,...

Най-четени

След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
1
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
2
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона 2026“
3
Аделина Радева беше наградена в конкурса „БГ модна икона...
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на партиите, затова даде подкрепа на Радев
4
Бойко Борисов: Българският народ е уморен да слуша оправданията на...
"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-рото Народно събрание
5
"Прогресивна България" влиза със 131 депутати в 52-рото...
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп
6
Опит за покушение срещу президента Доналд Тръмп

Още от: Общество

Нови 16 случая на морбили у нас, заразените вече са 191
Нови 16 случая на морбили у нас, заразените вече са 191
Предлага се водачи с отнети книжки заради употреба на алкохол или дрога да полагат изпит Предлага се водачи с отнети книжки заради употреба на алкохол или дрога да полагат изпит
Чете се за: 03:27 мин.
Българското "око" на Луната Българското "око" на Луната
Чете се за: 03:30 мин.
България или Великобритания: Къде са по-високи цените? България или Великобритания: Къде са по-високи цените?
Чете се за: 02:52 мин.
„Инвеститор на годината“ отличи победителите за 20-и път „Инвеститор на годината“ отличи победителите за 20-и път
Чете се за: 00:50 мин.
Втори живот: Спасиха две жени с автоимунен енцефалит Втори живот: Спасиха две жени с автоимунен енцефалит
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек, болният не може да зарази никого
Проф. Кантарджиев: Антраксът не се предава от човек на човек,...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Новият парламент: Очаква се президентът да издаде указ за свикване на Народното събрание Новият парламент: Очаква се президентът да издаде указ за свикване на Народното събрание
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Прокуратурата разследва случая с падналото дете при НДК Прокуратурата разследва случая с падналото дете при НДК
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Тръмп не е доволен от иранското предложение за мир Тръмп не е доволен от иранското предложение за мир
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Разкрита група за джебчийски кражби в Стара Загора
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Нов опит да стартира процесът срещу Кирил Петков и Божидар Божанов
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Поредно заседание по делото „Дебора“ в Пловдив
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Как ще бъдат разпределени местата в 52-рото Народно събрание?
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ