"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори...
ЗАПАЗЕНИ

Антраксът в Силистренско: Има ли риск от разпространение?

Директорът на ОДБХ – Разград отрече месото да е било предназначено за лична консумация

Д-р Сабина Йоткова, директор на ОДБХ – Разград, отрече възможността откритото месо в село Лъвино, област Разград, да е предназначено за лична консумация и представи актуална информация по случая.

Д-р Сабина Йоткова, директор на ОДБХ – Разград: „При извършване на епизоотично проучване в огнището е установено, че има данни за лице, което е транспортирало живи животни, евентуално заболели от антракс. Лицето е установено. То има животновъден обект в село Лъвино, община Исперих, както и адресна регистрация в същата община. Съвместно с органите на МВР извършихме проверка както в частния му дом, така и в животновъдния обект. Установени са количества консерви в личния му дом, които са възбранени, взети са проби и са изпратени в лаборатория в София за изследване.“

Д-р Йоткова заяви, че до края на седмицата се очакват резултатите.

Д-р Йоткова отрече твърденията, че откритото количество месо може да е предназначено за лична консумация.

Д-р Сабина Йоткова, директор на ОДБХ – Разград: „Това, което установихме в животновъдния обект, е незаконен кланичен пункт. Той не е регистриран. Очевидно става дума за помещения, използвани за клане на животни и съхранение на месо. Не бих казала, че това е за лична консумация, но допълнително ще се уточняват всички данни.“

Йоткова не пожела да коментира дали месото вече е достигнало до пазара. Тя подчерта, че това е в компетенциите на МВР, като добави, че до момента не е имало сигнали за незаконна кланница.

Д-р Сабина Йоткова, директор на ОДБХ – Разград: „Проверките продължават. Днес колеги от Българската агенция по безопасност на храните ще извършат пълна инвентаризация на животновъдните обекти в село Лъвино. Собствениците ще бъдат предупредени и ще бъдат засилени мерките за биосигурност. Продължаваме съвместната работа както с областния управител, така и с органите на МВР и местната власт. В постоянна комуникация сме. Установено е, че са проследени движенията на четири превозни средства, собственост на лицето от Лъвино. Два от тях са били засечени между Дулово и Шумен, а третият е пътувал към Варна.“

#село Лъвино #антракс #Силистра #Разград

ТОП 24

Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при тежък инцидент с автобус (СНИМКИ)
1
Трагедия край Малко Търново: Двама загинали и много ранени при...
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
3
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор
4
Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен...
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
5
Ваня Стефанова ще бъде новият и.ф. главен прокурор
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват Конституцията и законите на страната
6
Делян Пеевски: Демокрацията е стабилна и сигурна, когато се спазват...

При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент, БСП остава под чертата
1
При 100% обработени протоколи: Пет партии в следващия парламент,...
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс Грийн" в Лондон
2
Над 2000 българи гласуваха само в секцията в "Палмърс...
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе при обработени 80% от протоколите
3
Убедителна преднина за „Прогресивна България“ в Русе...
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
4
ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч. - шест партии влизат в парламента
Почина композиторът Кирил Икономов
5
Почина композиторът Кирил Икономов
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?
6
Как изглежда вотът от чужбина при 100% обработени протоколи?

Ваня Григорова: Освободен е служителят, отговарящ за стерилизацията, заключен е и складът с консумативи
Ваня Григорова: Освободен е служителят, отговарящ за стерилизацията, заключен е и складът с консумативи
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново "Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново
Чете се за: 04:47 мин.
Христанов: БАБХ е реагирала незабавно на сигнала за огнище на антракс в Силистра Христанов: БАБХ е реагирала незабавно на сигнала за огнище на антракс в Силистра
Чете се за: 01:22 мин.
София и държавата обединяват усилия за обновяване на Витоша, планират панорамна площадка на "Копитото" София и държавата обединяват усилия за обновяване на Витоша, планират панорамна площадка на "Копитото"
Чете се за: 02:17 мин.
Парк "Врана" става публична държавна собственост Парк "Врана" става публична държавна собственост
Чете се за: 00:40 мин.
Няма съобщен случай на пациент с антракс към момента, съобщиха от Здравното министерство Няма съобщен случай на пациент с антракс към момента, съобщиха от Здравното министерство
Чете се за: 02:52 мин.

"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят, извадил десетки пътници от преобърнатия автобус край Малко Търново
"Чух писъци и скочих в дерето": Пред БНТ говори полицаят,...
Чете се за: 04:47 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Моделът "Сарафов" не може да продължава да живее в българската прокуратура Иван Демерджиев: Моделът "Сарафов" не може да продължава да живее в българската прокуратура
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите ЦИК ще обяви окончателните резултати от изборите
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Атанас Славов, ПП-ДБ: Прокурорската колегия е шпицкоманда, тя се съобразява със силните на деня Атанас Славов, ПП-ДБ: Прокурорската колегия е шпицкоманда, тя се съобразява със силните на деня
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Дебют: Азиатски слон се роди в зоопарка във Вашингтон (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Иран: Отварянето на Ормузкия проток е невъзможно заради груби...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Преговори в застой: Загинали и ранени при руска атака срещу Днипро
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Делото "Сияна": Очаква се заключението по...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
