Антраксът в Силистренско: Има ли риск от разпространение?

Д-р Сабина Йоткова, директор на ОДБХ – Разград, отрече възможността откритото месо в село Лъвино, област Разград, да е предназначено за лична консумация и представи актуална информация по случая.

Д-р Сабина Йоткова, директор на ОДБХ – Разград: „При извършване на епизоотично проучване в огнището е установено, че има данни за лице, което е транспортирало живи животни, евентуално заболели от антракс. Лицето е установено. То има животновъден обект в село Лъвино, община Исперих, както и адресна регистрация в същата община. Съвместно с органите на МВР извършихме проверка както в частния му дом, така и в животновъдния обект. Установени са количества консерви в личния му дом, които са възбранени, взети са проби и са изпратени в лаборатория в София за изследване.“

Д-р Йоткова заяви, че до края на седмицата се очакват резултатите.

Д-р Йоткова отрече твърденията, че откритото количество месо може да е предназначено за лична консумация.

Д-р Сабина Йоткова, директор на ОДБХ – Разград: „Това, което установихме в животновъдния обект, е незаконен кланичен пункт. Той не е регистриран. Очевидно става дума за помещения, използвани за клане на животни и съхранение на месо. Не бих казала, че това е за лична консумация, но допълнително ще се уточняват всички данни.“

Йоткова не пожела да коментира дали месото вече е достигнало до пазара. Тя подчерта, че това е в компетенциите на МВР, като добави, че до момента не е имало сигнали за незаконна кланница.

Д-р Сабина Йоткова, директор на ОДБХ – Разград: „Проверките продължават. Днес колеги от Българската агенция по безопасност на храните ще извършат пълна инвентаризация на животновъдните обекти в село Лъвино. Собствениците ще бъдат предупредени и ще бъдат засилени мерките за биосигурност. Продължаваме съвместната работа както с областния управител, така и с органите на МВР и местната власт. В постоянна комуникация сме. Установено е, че са проследени движенията на четири превозни средства, собственост на лицето от Лъвино. Два от тях са били засечени между Дулово и Шумен, а третият е пътувал към Варна.“

