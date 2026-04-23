Преговори в застой: Загинали и ранени при руска атака срещу Днипро

Двама души загинаха и седем бяха ранени, сред които две деца, след руска атака срещу Днипро.

Поразена е жилищна сграда. На място работят спасителни екипи и пожарникари. Според руски медии, един човек е загинал след атака срещу Самарска област.

От Кремъл заявиха, че Владимир Путин е готов да се срещне с Володимир Зеленски, но само след като се подпише финално споразумение за край на войната. Преговорите за мир между Украйна и Русия, които се водят с посредничеството на Съединените щати, са в в застой и една от основните причини за това е кризата в Близкия изток.

Според публикации в американски медии специалните пратеници на президента Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, се очаква да посетят Москва и Киев. Последният кръг преговори във формат Съединени щати-Украйна-Русия се проведе на на 17 и 18 февруари в Женева, но не доведе до сближаване на позициите.



