Делото "Сияна": Очаква се заключението по автотехническата експертиза

Днес и утре Окръжният съд в Плевен ще заседава по делото за катастрофата, при която на 31 март миналата година загина 12-годишната Сияна. Обвиняем е 65-годишният Георги Александров.

Досега в Окръжния съд са проведени 8 съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетелите, както и вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи. Очаква се заключението по автотехническата експертиза, която е ключова за изясняване на механизма на произшествието.

Обвиняемият Георги Александров има множество нарушения на Закона за движението по пътищата и е бил санкциониран неколкократно, включително и с лишаване от право да управлява моторно превозно средство. В момента е с мярка „задържане под стража“.