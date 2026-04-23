Министърът на Военноморските сили на САЩ Джон Фелън напуска поста си.

Съобщението от Пентагона идва в момент, когато Военноморските сили на САЩ изпълняват една от най-тежките си мисии в Персийския залив по блокадата на Ормузкия проток за ирански кораби.

Фелън е най-висшият цивилен ръководител на Военноморските сили и заемаше поста от повече от година. Напускането му е поредното в серията трусове по върховете на Пентагона и идва само седмици, след като министърът на отбраната Пийт Хегсет уволни най-висшия офицер на Сухопътните войски генерал Ранди Джордж.



