Христанов: БАБХ е реагирала незабавно на сигнала за огнище на антракс в Силистра

Служебният земеделски министър Иван Христанов съобщи, че Българската агенция по безопасност на храните е реагирала незабавно на сигнала за огнище на антракс в Силистра.



Взети са проби, които са изпратени за изследване в референтна лаборатория и резултатите са потвърдили заболяването.

Обектът е бил затворен незабавно като са предприети всички задължителни мерки по протокол. В момента се извършва проверка дали заразено месо е достигнало до търговската мрежа. Резултатите от нея се очакват.