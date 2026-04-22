Христанов: БАБХ е реагирала незабавно на сигнала за огнище на антракс в Силистра

Проби, изпратени в референтна лаборатория, са потвърдили заболяването
Служебният земеделски министър Иван Христанов съобщи, че Българската агенция по безопасност на храните е реагирала незабавно на сигнала за огнище на антракс в Силистра.
Взети са проби, които са изпратени за изследване в референтна лаборатория и резултатите са потвърдили заболяването.
Обектът е бил затворен незабавно като са предприети всички задължителни мерки по протокол. В момента се извършва проверка дали заразено месо е достигнало до търговската мрежа. Резултатите от нея се очакват.
Иван Христанов, служебен министър на земеделието и храните: "Моментално цялото място е затворено, така че да няма разпространение на заболяването, и колегите предприемат всички други мерки при такива заболявания по протокола.
Тоест установено ли е дали такова месо е стигнало до магазините?
В момента се прави проверка на това. Нали даваме си сметка, че заболяването беше установено вчера или онзи ден вечерта. Прави се проверка."