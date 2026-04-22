Историята на Борислав Сарафов: Скандали и протести

Той оглави прокуратурата през юни 2023 г., обещавайки да изчисти името на институцията

Снимка: Архив/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Скандали и протести – с това се свързва името на Борислав Сарафов за времето, в което беше на поста. Той оглави прокуратурата през юни 2023 г., в разгара на безпрецедентна война с Иван Гешев, обещавайки да изчисти името на институцията.

Вместо очакваното спокойствие обаче, последваха близо три години, белязани от разкритията за Пепи Еврото и „Осемте джуджета“, компромати и съдебни спорове – включително и за това дали има право да заема поста. По тези теми и.ф. главен прокурор запази както мълчание, така и позицията си.

1 май 2023 г. – в близост до кортежа на Иван Гешев, тогава главен прокурор, беше взривено взривно устройство. Неуспешният опит за атентат отприщи лавина от събития по върховете на прокуратурата. След взрива Борислав Сарафов, тогава негов заместник, първоначално демонстрира пълна подкрепа и солидарност, но малко след това рязко смени позицията си – и между двамата избухна открит конфликт.

Борислав Сарафов: ,"Познавам Гешев. Именно затова се страхувам за своя живот. Познавам методите на Гешев. Моля държавата в лицето на правосъдния министър да поеме моята физическа охрана. Той е абсолютно непригоден за тази позиция."

В разгара на скандала изтекоха и компромати. Името на Борислав Сарафов беше свързвано с аферата „Осемте джуджета“ чрез свидетелски показания за посещения в едноименния ресторант и за срещи с Петьо Петров – Еврото, сочен за един от посредниците на влияние в съдебната система, в момента съден задочно и обявен за издирване. Сарафов отрече твърденията.

В крайна сметка на 15 юни магистратите освободиха Гешев, а неговият заместник спечели „битката за легитимност“ и ден по-късно пое поста на временно изпълняващ функциите главен прокурор с 8 гласа „за“.

Борислав Сарафов: ,,Прокуратурата трябва да се почисти. Да се изчисти не само от лоши практики , но и от тези, които ги създават. Не може Гешев да го няма, но да останат гешевчетата по места."

През есента на 2024 г. Сарафов беше издигнат като единствен кандидат за нов главен прокурор, но парламентът спря процедурата. През януари следващата година бяха приети законодателни промени, които ограничиха заемането на поста „временно изпълняващ функциите“ до шест месеца.

Така през юли 2025 г. мандатът на Сарафов изтече, а оставането му на поста предизвика сериозни правни спорове. Върховният касационен съд обяви, че след 21 юли 2025 г. всички негови искания по наказателни дела са невалидни.

Прокурорската колегия обаче отказа да признае това ограничение, аргументирайки се, че законът няма обратна сила и не се отнася за завареното положение на Сарафов. Няколко съдебни състава също поставиха под въпрос легитимността му. Апелативният съд във Варна отправи запитване до Конституционния съд.

Престоят на Сарафов начело на прокуратурата беше белязан от почти непрекъснати граждански протести с искане за неговата оставка.

"Този протест е е за справедливост. В България няма справедливост."

"Ние живеем в държава с върховенство на закона, а не на частине интереси."

Стигна се и до блокада на кабинета на главния прокурор. Сарафов избягваше публични изяви. Изненадващо, през февруари – след месеци мълчание – той се появи по време на акция, свързана с незаконна фабрика за цигари в Пернишко, и проговори по случая „Петрохан“.

Борислав Сарафов: „Видял съм много неща. Това, което виждам сега, определено ме шокира. Потресен съм. Не знаех, че съществуват подобни неща, но за съжаление животът понякога ни предлага по-фрапиращи обстоятелства, отколкото сериала „Туин Пийкс“.“

Днес той подаде оставка, която, по думите му, е обмислял от месеци. От освобождаването на Иван Гешев през 2023 г. прокуратурата продължава да няма избран титулярен главен прокурор.

#„Осемте джуджета“ #случаят "Петрохан" #Петьо Петров - Пепи Еврото # Борислав Сарафов #Иван Гешев

