Сарафов за случая "Петрохан": Това е един "Тиун пийкс", който тепърва предстои да разнищим

У нас
три тела открити хижа близост прохода петрохан
Ивайло Калушев се издирва по случая "Петрохан", съобщи и.ф главен прокурор Борислав Сарафов. Не е ясно дали мъжът е жив. Сарафов потвърди, че Калушев е изпратил съобщение на майка си.

Борислав Сарафов, и.ф главен прокурор: "SMS съдържа и извод, че той възнамерява сам да посегне на живота си. Дали е жив Ивайло Калушев, къде се намира, това е още много работа, която предстои. Изготвят се много сложни и комплексни съдебно-медицински, балистични експертизи по отношение на прострелването. Има наистина много неизвестни. Ако трябва да бъда откровен, това е един "Тиун пийкс", който тепърва предстои да разнищим".

Според Сарафов още преди 2 години ДАНС е започнала да разследва дейността на неправителствената организация, която стопанисвала хижата. Но родители на деца, които са били на лагер в хижата, са отказвали да съдействат на разследващите.

"Това възпрепятства събирането на информация и доказателства. Нежеланието на родителите на тези деца за съдействие, пълният отказ за съдействие и саботирането на разследването от родителите на децата, които са били там".

Шефът на ДАНС и.ф. председател Деньо Денев заяви, че проверката преди 2 години е извършена след сигнал на гражданин.

Деньо Денев, и.ф. председател на ДАНС: "Сигналът съдържа твърдения за сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни деца. Паравоенни структури, които са се разположили на територията на съответната хижа, и дейност в истинския смисъл на думата секта не, но да кажем отклонения от общоприетите религиозни възгледи."

Денев допълни, че установеното в хода на проверката не кореспондирало със законовите правомощия на ДАНС
"В хода на проверката са установени данни за престъпление и сигналът и резултатите от проверката са изпратени на прокуратурата", заяви Деньо Денев.

