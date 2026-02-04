БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за простреляните мъже?

Убийство се очертава като водеща сред версиите за намерените трима простреляни в бившата хижа "Петрохан", научи "По света и нас". Разследващите са получили данните от аутопсията на тримата мъже. Според наши източници се допуска, че извършител на убийството е издирваният Ивайло Калушев. Разследващите разполагат със съобщение, което Калушев е изпратил до майка си в неделя вечерта.

В неделя вечерта Ивайло Калушев е написал съобщение до майка си, в което я моли за прошка и обяснява, че нищо от това, което предстои да чуе не е вярно. Съветва я да намери сили да насочи мисълта си към него, за да го открие. Казва й още да бъде свободна.

Борислав Сарафов, и.ф. главен прокурор: "Издирва се, няма връзка с него, не изключваме той също да не е сред живите. Той е изпратил един SMS на майка си, който води към извода, че той възнамерява сам да посегне на живота си.

Според криминалния психолог Неделчо Стойчев обаче съобщението на Калушев е извинително. Той знае, че то ще попадне в полицията и целта му е да насочи разследващите в грешна посока. В действията след убийството на тримата мъже на "Петрохан" Стойчев също намира опит разследването да бъде насочено в грешна посока.

Неделчо Стойчев, криминален психолог: "При всички положения пожара на хижата е свързан с убийството. Сега дали е опит за заличаване на следи, най-вероятно е такъв опит, но не става дума за заличаване на самите жертви, т.е. да бъдат изгорени. Моята версия е, че най-вероятно този палеж е, за да се унищожат записите, които, все пак там е имало доста камери, които са записвали."

В бившата хижа "Петрохан" през последните няколко години са организирани много лагери, които според разследващите, най-вероятно са били параван за сексуални престъпления срещу малолетни и непълнолетни.

Борислав Сарафов, и.ф. главен прокурор: "Напълно вярно ме разбирате, точно това имам предвид. Потресен съм, не знаех, че съществуват подобни неща, но, за съжаление, животът по някой път предлага по-фрапиращи обстоятелства, отколкото дори в сериала "Туийн пикс", който може би някой е гледал. Дейността на тази неправителствена организация в никакъв случай не можем да наречем, че е богоугодна, че е в интерес на обществото, на държавата и на децата, вие четете между редовете, какво имам предвид с това."

Преди около 2 години в ДАНС е постъпил сигнал за дейността на неправителствената организация, която развива своята дейност в бившата хижа "Петрохан".

Деньо Денев, и.ф. председател на ДАНС: "Сигналът съдържа твърдения за сексуални посегателства над малолетни и непълнолетни деца, паравоенни структури, които са се разположили на територията на въпросната хижа."

От ДАНС са установили данни за извършени престъпления, за които агенцията не е компетентна и са препратили проверката в прокуратурата, която е започнала разследване.

Борислав Сарафов, и.ф. главен прокурор: "Включително по отношение на децата, които са отивали там на лагери и са били предоставяни от своите родители, което за мен е фрапиращо, на хората, които участват в тази организация. И макар, че има проверка по материали на ДАНС от преди две години, на тази правителствена организация, всъщност именно това възпрепятства събирането на информация и доказателства, нежеланието на родителите на тези деца за съдействие. Пълният отказ за съдействие, саботирането на разследването от родителите на децата, които са били там."

Според Борислав Сарафова е недопустима задължения на държавни органи да бъдат възлагани на неправителствена организация, каквато е Сдружението, нарекло себе си "Национална агенция за контрол на защитените територии" и развиващо дейността си край бившата хижа "Петрохан".

Борислав Сарафов, и.ф. главен прокурор: "Напълно ненормално е това и тези въпроси трябва да бъдат зададени към бившия министър Борислав Сандов кой и защо и сключил с тази паравоенна организация такъв договор. Да ги оправомощава едва ли не да изземват функциите на държавните институции."

Във Фейсбук профила си Борислав Сандов отговори, че не е познавал хората от Сдружението преди да се подпише споразумението с тях за съвместни действия при охраната на околната среда в района на "Петрохан". Заявява, че това споразумение не предоставя никакви правомощия, както и че е викан на разпит за него през лятото на 2022 г.

