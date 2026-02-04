СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?

Собственикът на хижата на ужасите Ивайло Калушев, който в момента е издирван от полицията, е развивал бизнес дейност в Мексико повече от десетилетие, установи проверка на екипа ни. Основните му фирми и проекти са концентрирани в сферата на екстремното пещерно гмуркане и подводните изследвания в региона на полуостров Юкатан. Българинът е бил още мореплавател, филмов продуцент и инструктор по бойни спортове.

Калушев е бил с двама от убитите още през 2015 г. в Мексико, показва снимков архив на една от компаниите му за подводно гмуркане. През 2019 г. българинът признава, че през школа за приключения, която създава в България са минали три поколения деца.

"Публични данни показват, че издирваният от полицията Ивайло Калушев повече от десетилетие развива бизнес в Мексико. В периода 2010 - 2023 г. ръководи проекти в сферата на екстремното пещерно гмуркане и подводните изследвания в региона на полуостров Юкатан."

Името на Калушев там се свързва с четири организации. През 2013 г. екипът около българина се занимава с мащабни подводни изследвания и картиране като един от проектите получава голямо финансиране от държавата.

Малко след това през 2015 г. българинът се появява с ново амплоа. Този път като продуцент на филмова кампания. Част от експедициите са заснети и излизат под формата на документален филм, който е озаглавен "Неизследваното". В него участват още двама българи.

С помощта на фондация Калушев успява да закупи база за изследвания и компресорна станция в Мексико. Там създава и школа за подводно гмуркане. В архивите й от 2015 г. фигурират снимки с българина. На кадрите се виждат още двама наши сънародници , чиито имена съвпадат с тези на две от жертвите в хижа "Петрохан". Това са Ивайло Иванов и Пламен Статев. От снимковия материал става ясно, че тримата са се гмуркали в труднодостъпни пещери.

Опитът на Калушев се пренася от Мексико в България под формата на Школа за приключения "Роук". През 2019 г. той представя проекта си в интервю за БНР, заявявайки, тогава, че приключението и планината могат да дадат сила на слабите, интровертните и тормозените деца в училище.

Ивайло Калушев ("Хоризонт до обед'', БНР, 2019 г.): "Ние имаме огромен опит с работата с деца. При нас минаха три поколения деца. Има един цял свят, за чието съществуване тези деца изобщо не знаят нищо. Това е светът на игрите, на спортовете, на планината, всичко се капсулира в училище и това се забелязва по много плашещ начин. самите деца са доста "угаснали".

Оказва се, че назад във времето рейндържската организация около Калушев е била подпомагана от кмета на София Васил Терзиев. Терзиев заяви във фейсбук, че познава лично Иво, Дечо, и Пламен. Кметът е дарявал пари за електрически мотори в борбата срещу бракониерите. Терзиев описва тримата мъже като едни от най-добрите пещерни водолази в света - скромно живеещи, избрали да водят битка с брутален враг. Според кмета убитите помагали на гранична полиция в борбата срещу нелегалните мигранти и се борили срещу горската мафия.