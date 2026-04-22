Проблеми с преференциите на вота в неделя изостриха тона между ПП и ДБ

Един депутатски мандат изостри тона между "Продължаваме промяната" и "Демократична България". В Пловдив се очаква коалицията да вземе две места. Едното отива при водача Асен Василев, а другото ще е за осмия в листата, който изпреварва втория. Така Манол Пейков може да не влезе от 52-рия парламент. Каква е ролята на преференциите и кои са големите изненади на тези избори.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев води пловдивската и хасковската листа на ПП-ДБ и може да влезе в парламента от който район избере той. Осмият в листата в Пловдив - Чило Попов, благодарение на преференциите, измества втория Манол Пейков. Василев нарича случващото се буря в чаша вода" и подчертава, че има повече лични преференции и от двамата, които са от "Да, България".

За БНТ Пейков коментира, че ще изчака решението на Василев от кой район ще влезе. Размяната на реплики продължи с епистоларното участие на Мирослав Иванов от ПП, който обвинява коалиционните си партньори в лицемерие.

Ако пък Василев избере Хасково, друго знаково лице на Владислав Панев от ПП-ДБ, няма да стане народен представител.

Шампионът по преференции в коалицията Божидар Божанов също коментира разногласията в ефира на "Още от деня".

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Споровете, които има днес във ФБ, те са нещо нормално, обичайно за нашата избирателна общност. Това са хора със собствено мннеие, будни, активни, със своите предпочитания. Приветстваме гласуването с преференции." Вие винаги сте сочен за лидер по преференции, но сега Румен Радев ви детронира. Да, сега Румен Радев има повече преференции от мен, но благодаря на всички, но благодаря на всички, които са гласували за мен с преференция, на тези 13 500 души.

Сред 37-те прогнозирани места на ПП-ДБ място ще има и Анна Бодакова, която ще е най-младият депутат сега. Тя беше позиционирана на неизбираемо място в 24-ти район, но събра близо 7000 преференции. Опцията да се гласува за кандидат с кръгче беше въведена преди 12 години и тогава само една трета от избирателите ги използваха. Сега картината е различна.

Ива Лазарова, Институт за развитие на публичната среда: "Преференцията категорично е инструмент за внасяне на по-голям мажоритарен елемент в изборите. Между 50 и 60% от избирателите избират да гласуват с преференция. Почти на всички избори след 2014-а година има поне 20-ина кандидати, които са влезли с преференциален вот."

И още - в този парламент няма да влязат знакови лица. След 21 години Йордан Цонев от ДПС няма да е депутат, Стефка Костадинова, която поведе листата на партията в Пловдив също няма да прекрачи прага на 52-рия парламент, място не намират Хамид Хамид и Станислав Анастасов. ГЕРБ-СДС също се разделят с Красен Кралев и Маноил Манев, а "Възраждане" остават без юриста си Цвета Рангелова.



