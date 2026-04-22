Петър Витанов за оставката на Сарафов: Днешният акт не променя по същество системата, просто е едно прегрупиране

За „Прогресивна България“ един от основните приоритети е истинската реформа и реалното отпушване на съдебната система, каза Петър Витанов от "Прогресивна България" за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов в студиото на "Още от деня".

Петър Витанов, „Прогресивна България“: „Новата политическа обстановка предполагаше такъв ход. Той отдавна е с изтекли правомощия. Днешният акт не променя по същество системата, просто е едно прегрупиране. За „Прогресивна България“ един от основните приоритети е истинската реформа и реалното отпушване на съдебната система чрез смяна на ВСС и избор на редовен главен прокурор.“

Петър Витанов, „Прогресивна България“: "„Прогресивна България“ в изпълнение на своите приоритети и цели ще търси предимно диалог. Няма да поставя нито ултиматуми, нито ще изхожда от позицията на силата. Ще търси диалог с всички онези, които не се отъждествяват с модела „Борисов–Пеевски“.“

Витанов отказа да коментира слуховете, че ще заеме поста вицепремиер или министър на външните работи.

Петър Витанов, „Прогресивна България“: „В един човешки живот такъв резултат се постига веднъж. Той е натоварен със свръхотговорност, което прави всички участници в управлението на страната още по-внимателни. В кандидат-депутатските листи, а вече и в депутатския корпус, има изключителни професионалисти – хора от различни сфери и с разнообразни квалификации, които са авторитети в своите области. Нямам съмнение в едно по-нормално и по-качествено управление.“

