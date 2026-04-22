Маратон в Пекин изправи един срещу други хуманоидни роботи срещу атлети

В полумаратон в Пекин се изправиха един срещу друг хора и хуманоидни роботи. В 21-километровото състезание участвагь повече от 300 хуманоидни робота. Те се движиха по отделни трасета от тези на останалите състезатели.

Всяка стъпка по трасето беше важна за реалното приложение на хуманоидите, оценявайки тяхната автономна навигация, издръжливост и скорост.

Най-бързите роботи завършиха полумаратона за по-малко от един час. Победителят сред роботите измина трасето за 50 минути и 26 секунди, изпреварвайки всички 12 000 бегачи-хора.

Според експерти, пътят към масовото приложение на хуманоидите може да е по-близо от очакваното.