На 22 април отбелязваме Световния ден на Земята – най-големия нерелигиозен празник, честван от стотици милиони хора на всички континенти.

Основната идея е изключително важна – хората да се обединят в защита на природата, въздуха, водата, горите и климата. На фона на тревожната статистика за глобалното затопляне, с десетки хиляди инициативи над 1 милиард души ще се опитат да провокират по-активно опазване на планетата.

Денят на Земята се провежда за първи път през 1970 г. като екологичен протест в САЩ, но вече се отбелязва в 196 държави, включително България.

Тази година темата на кампанията е "Нашата сила, нашата планета" – послание, което напомня, че всеки човек има значение. Не само с големите решения, а и с малките ежедневни избори – дали да изхвърлим боклука си разделно, дали да пазим парковете чисти, дали ще спестим вода, дали ще посадим дърво.