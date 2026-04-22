Ваня Стефанова е новият и.ф. главен прокурор след оставката на Сарафов

Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор. Той подаде оставка тази сутрин, а прокурорската колегия избра на негово място досегашната му заместничка Ваня Стефанова. Тя ще заема поста шест месеца – колкото е ограничението по закон.

Оставката на Сарафов дойде часове след призиви от страна на Иван Демерджиев, както и от част от опозицията (ПП-ДБ). За предстояща оставка на Сарафов се говори поне от два дни. Призиви за смяна има от края на юли, когато изтекоха шестте месеца за заемане на поста след приетите промени в Закона за съдебната власт от януари 2025 г.

С назначаването на служебния кабинет натискът се увеличи, а служебният вицепремиер и правосъден министър дори внесе предложение за смяна във Висшия съдебен съвет, което беше отхвърлено. След това Андрей Янкулов поиска и образуване на дисциплинарно производство срещу Сарафов.

Тази сутрин от прокуратурата съобщиха, че Борислав Сарафов оттегля съгласието си да бъде и.ф. главен прокурор, и публикуваха негово обръщение до прокурорите и следователите.

Редовното заседание на Прокурорската колегия започна с извънредна първа точка, в която без дебат и за по-малко от минута беше прието за сведение заявлението на Борислав Сарафов, с което той фактически подава оставка като и.ф. главен прокурор.

Андрей Янкулов, служебен вицепремиер и министър на правосъдието: „Това, което се случи, е възстановяване на законността при управлението на прокуратурата и смятам, че победители са всички вследствие на това.“

От прокуратурата разпространиха обръщение на Борислав Сарафов до прокурорите и следователите, които до днес той ръководеше. В него той посочва, че преди близо три години е поел прокуратурата в тежък момент – при ерозия на доверието и опити тя да бъде въвлечена в процеси извън конституционните ѝ функции. Подчертава, че решението за оттеглянето си е взел по-рано, но е забавил обявяването му заради политическата криза, с цел да избегне допълнителна дестабилизация. Допълва още, че през последните месеци прокуратурата е била подложена на неоснователен натиск, а той – на компроматна кампания. Според него вече има предпоставки за нов етап в развитието на държавното обвинение.

Прокурорската колегия реши с писмо да попита дали заместничката на Сарафов с най-дълъг стаж – Ваня Стефанова – е съгласна да поеме поста. След час отговорът беше получен.

Стефан Петров, представляващ Прокурорската колегия на ВСС: „Заявявам своето съгласие да бъда определена за временно изпълняващ функциите главен прокурор на Република България.“

Изказвания не последваха и точно 1 минута и 5 секунди след обявяването на съгласието предложението Ваня Стефанова да бъде и.ф. главен прокурор беше гласувано.

Стефан Петров: „Който е съгласен с предложените два диспозитива, моля да гласува. 9 „за“. Приема се.“

Така Ваня Стефанова става първата жена, която оглавява прокуратурата. Тя има близо 30 години професионален опит. Била е ръководител на отдел „Специализиран“ във Върховната касационна прокуратура, работещ по дела за организирана престъпност, корупция, наркотрафик, пране на пари, трафик на хора и изборни престъпления. Работила е в Районна прокуратура – Сливница и в Софийската градска прокуратура.

Едно от знаковите ѝ дела е т.нар. „Афера Костинброд“ – за бюлетините, намерени в печатница в Костинброд, по което подсъдим беше Росен Желязков. Делото приключва с оправдателна присъда.

Ваня Стефанова е била и заместник-председател на ДАНС в периода 2013 - 2015 г.

Ваня Стефанова може да заема поста и.ф. главен прокурор до 22 октомври – точно шест месеца. След това трябва да бъде избран нов изпълняващ функциите. Нов главен прокурор може да бъде избран от нов Висш съдебен съвет. Процедурата по избор на нов състав на ВСС и последващия избор на главен прокурор отнема месеци. Най-рано към края на годината може да се очаква избор на титуляр, и то при условие, че новоизбраният парламент се заеме с избора на своята квота във ВСС още в първите дни след конституирането си.

А Борислав Сарафов се връща на поста си директор на Националната следствена служба и заместник-главен прокурор. Мандатът му на тази длъжност изтича през 2027 г.