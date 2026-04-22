Руски нефт потече към Унгария и Словакия

Руски нефт потече отново към Унгария и Словакия по петролопровода "Дружба". Това става след близо тримесечно прекъсване от страна на Украйна, заради повреда след руска атака с дрон.

Източници от украинската енергийна индустрия потвърдиха, че доставките през украинската секция на петролопровода са били възстановени малко след обяд българско време. Очаква се първите количества да достигнат Унгария и Словакия най-късно утре.

В отговор Унгария оттегли ветото си срещу европейския заем за Украйна от 90 милиарда евро и 20-ия пакет санкции срещу Русия. Те получиха предварително одобрение на закрито заседание на Комитета на представителите. Той подготвя решенията преди окончателното им приемане от Съвета на Европейския съюз.