Правосъдният министър: Прокурорската колегия ще избере друг временно и.ф. главен прокурор

Предполагам, че оттук насетне Прокурорската колегия ще избере друг временно изпълняващ функциите главен прокурор, предвид нейната практика до момента, а и на съдийската, че тя е компетентният орган да прави това. Това заяви пред журналисти служебният правосъден министър Андрей Янкулов.

"Както добре знаете, от първия ден на моето пребиваване в Министерството на правосъдието поставих като централен въпрос този за възстановяване на законността при управлението на прокуратурата, която беше нарушена след 21 юли миналата година с продължаващото пребиваване на поста на господин Сарафов. Това възстановяване на законността може да се случи сега с определяне на друг изпълняващ функциите, който да заема временно тази длъжност за един период от шест месеца. Със съпътстващите институционални действия, които предприех — абсолютно всички правни възможни действия в компетентността на министъра на правосъдието за възстановяване на тази законност. Другото нещо, което комуникирах от първия ден тук и основно с вас, е поставянето на тази тема в центъра на обществения дебат. И не просто аз я поставих в центъра на обществения дебат, но това се случи за първи път от доста време насам и от хора отвътре — от самата прокуратура, които за първи път, наистина от много време насам, излязоха и говориха открито за проблемите при управлението на прокуратурата."

По думите му тези обстоятелства са оказали сериозно значение "за това сега да сме изправени пред тази ситуация, при която наистина тежката криза на правовата държава, от гледна точка на това поне да имаме легитимен главен прокурор — временно на поста — ще бъде преодоляна."

Янкулов заяви, че няма как да тълкува защо именно сега Сарафов подава оставка.