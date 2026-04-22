Кабинетът ще разблокира 1,4 млрд. евро от парите за ББР, ще ги ползва за капиталови разходи

Правителството ще разблокира 1 милиард и 400 милиона евро, които са били отделени за Българската банка за развитие. Това съобщи служебният премиер Андрей Гюров преди началото на днешното заседание на правителството. По думите му, парите там не се използват, а в бюджета могат да отидат за капиталови разходи. Къде се намират парите сега и къде ще отидат.

Парите са във фискалния резерв и ще останат там. Те обаче ще бъдат разблокирани, защото досега са били заделени за увеличаване на капитала на Българската банка за развитие и ще бъдат прехвърлени към бюджетна сметка. Така реално могат да бъдат използвани за почти всички плащания в държавата, включително за пенсии, работни заплати и строителство.

Предложение за прехвърлянето на сумата от едната сметка в другата е на служебния финансов министър.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Осем месеца 1 милиард и 400 милиона евро седят заключени в тази касичка, прашасват там, не се движат, не влизат в икономиката, но в същото време за този дълг текат лихви."

За увеличение на капитала на държавната банка са били отделени от предходното правителство близо 2 млрд. евро.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Към днешна дата, осем месеца по-късно от тези 2 млрд. евро ББР е заявила и усвоила реално от капитала си 600 млн. евро."

Според министъра, с парите ще може да се финансират и проекти по Плана за възстановяване и устойчивост.

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "За огромната част от тях, бъдещият редовен кабинет ще реши как да ги полза, но те са част от всички налични средства."

Служебният земеделски министър също коментира прехвърлянето.

Иван Христанов, служебен министър на земеделието: "Когато говорим че искаме да си върнем парите от ББР и те да работят за обществото всъщност заявяваме нещо много просто. Не искаме с нашите пари да се финансират покупки на безценица."

Намаляването на капитала на ББР няма да намали плащанията по общинските проекти, увериха от правителството.

От банката обаче са на друго мнение. В позиция до медиите, те обясниха, че намаляването на капитала изисква одобрението на всички кредитори на ББР, включително Европейската инвестиционна банка. Оттам също така изтъкват, че намаляването може да доведе до ограничаване на разплащанията по програмата на общините и подпомагането на държавата за антикризисни мерки. Под риск са парите по ПВУ и програмите на Европейската комисия.

