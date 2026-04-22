Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Красимир Балъков: Важно е националният отбор да постига позитивни резултати

Чете се за: 04:57 мин.
Легендата на българския футбол говори за представянето на националите и плановете на фондация “Национали 94” .

Легендата на българския футбол Красимир Балъков вярва, че най-важно е България да постига позитивни резултати, без значение от опонентите.

Дългогодишният полузащитник отпразнува своя 60-годишен юбилей по-рано през месеца.

“Явно имам добър ген. Разбира се, че спортувам, всеки знае, че спортувам, но не чувствам нищо по-различно от това, което съм чувствал преди 10-20 години. Надявам се и занапред да е така. Чувството е почти едно и също. Нямам усещане, че остарявам. Радостен съм, че съм здрав и мога да правя това, което обичам”, сподели той в интервю за БНТ.

Балъков участва на събитие, което представи трофеите от Лига Европа и Лигата на конференциите на феновете в България. Част от инициативата бе и Неманя Видич.

“Това са футболисти, които са се доказали във времето. Били са лидери в клубовете си и в държавата си. Видич е уникален човек. Ние го познаваме като футболист, аз го познавам като човек. Много, много качествен човек, който има сходни хобита като мен. Играе тенис, падел, голф. Пасваме си”, смята Балъков.

Бившият футболист и селекционер на България сподели мнението си за представянето на отбора в последните мачове.

“Не е важно как се е представила България на този турнир. Важното е да има позитивни резултати, независимо с кого играят, за да добиват самочувствие. Ние знаем какво е състоянието на българския футбол. Мисля, че всичко е позитивно, въпреки доста негативните критики, които се отправяха - защо трябваше да се играе в този турнир. Ние си знаем дереджето и затова всяка една крачка напред е позитивна за нас. Надявам се да доведе до повече самочувствие и когато тръгнем да играем с по-силни противници да се представим много по-добре”, допълни футболист №1 на България за 1995 година.

Балъков няма да може да участва в “Мача на надеждата”, но ще подкрепи инициативата.

“Днес следобед имам среща с Стилян. За съжаление няма да мога да присъствам, защото по това време съм се записал в един Бундеслига голф турнир в Германия. По едно и също време се случват нещата. Нашата фондация “Национали 94” ще вземем участие в тази организация. Ще купим виртуални билети. Това е смисълът на мача, да съберем средства. Надяваме се да мине този мач по най-добрия начин и да изпълни стадиона. Този стадион отдавна не е бил пълен, може би от 2008 година, когато аз бях треньор там. Пожелавам на всички привърженици да се съберат и да помогнат за тази добра и хубава кауза”, добави Балъков.

Легендата на българския футбол сподели плановете на фондация “Национали 94” за предстоящи благотворителни спортни събития.

“Ние не можем да избягаме от съдбата си. Наистина загубихме доста хора от нашата генерация. Дай Боже да са на по-добро място, да са по-щастливи. Тази фондация беше създадена, когато някои от футболната генерация, независимо дали нашите или легенди на българския футбол, имат проблеми, да може да помагаме. Това е едната страна. Другата страна е за каузи, деца в неравностойно положение и различни други каузи, които вече сме ги правили, както и в Македония стана инцидентът и помогнахме. Ние сме отворени към всякакви такива каузи. Именно затова създадохме тази фондация. Тя има в годината три големи събития - два бенефисни мача и един голф турнир. Следващият ще бъде в Пирин голф от 28 юли до 2 август. Може би Видич, че ще бъде също там. Поканили сме Зола, Джон Тери, Франц Волфарт, Джоване Елбер и много, други, които се надяваме да се отзоват и да дойдат. Миналата година беше прекрасна, надявам се и тази година да бъде хубава”, завърши Балъков.

Вижте цялото интервю във видеото.

