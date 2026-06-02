БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата...
Чете се за: 01:35 мин.
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте...
Чете се за: 03:52 мин.
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не...
Чете се за: 02:35 мин.
Сигнали за бомби в училища и детски градини в няколко...
Чете се за: 01:52 мин.
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
Дъг Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България
Чете се за: 00:47 мин.
Днес ще бъде тествана системата BG-ALERT
Чете се за: 00:20 мин.
Жълт код за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Винченцо Монтела избра 26-имата за Мондиал 2026, Гюлер и Чалханоглу са сред лидерите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Турците попаднаха в група D заедно със САЩ, Парагвай и Австралия на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико

Винченцо Монтела избра 26-имата за Мондиал 2026, Гюлер и Чалханоглу са сред лидерите
Слушай новината

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела обяви окончателния състав от 26 футболисти за Световното първенство през 2026 година. Италианският специалист направи своя избор след убедителната победа с 4:0 над Република Северна Македония в последната контрола на тима преди началото на шампионата.

В групата на турците личат имената на някои от най-големите звезди на местния футбол, сред които халфът на Интер Хакан Чалханоглу, талантът на Реал Мадрид Арда Гюлер и нападателят на Ювентус Кенан Йълдъз.

Турция ще направи пореден опит да остави сериозна следа на световната сцена, след като попадна в група D заедно със съставите на САЩ, Парагвай и Австралия. Очакванията към отбора на Монтела са високи, а младото поколение, водено от Гюлер и Йълдъз, ще има възможност да се утвърди сред водещите футболни сили.

Състав на Турция за Мондиал 2026:

Вратари: Алтай Байъндир (Манчестър Юнайтед, Англия), Мерт Гюнок (Фенербахче), Угурджан Чакър (Галатасарай)

Защитници: Абдулкерим Бардакчи (Галатасарай), Мерих Демирал (Ал-Ахли, Саудитска Арабия), Чаглар Союнку (Фенербахче), Ерен Елмали (Галатасарай), Ферди Кадиоглу (Брайтън, Англия), Мерт Мулдур (Фенербахче), Озан Кабак (Хофенхайм, Германия), Самет Акаидин (Ризеспор), Зеки Челик (Рома, Италия)

Полузащитници: Хакан Чалханоглу (Интер, Италия), Исмаил Юксек (Фенербахче), Каан Айхан (Галатасарай), Оркун Кьокчю (Бешикташ), Салих Йозджан (Борусия Дортмунд, Германия)

Нападатели: Арда Гюлер (Реал Мадрид, Испания), Баръш Алпер Йълмаз (Галатасарай), Джан Узун (Айнтрахт Франкфурт, Германия), Дениз Гюл (Порто, Португалия), Ирфан Джан Кахведжъ (Касъмпаша), Кенан Йълдъз (Ювентус, Италия), Керем Актюркоглу (Фенербахче), Огуз Айдън (Фенербахче), Юнус Акгюн (Галатасарай).

Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико ще се проведе от 11 юни до 19 юли, а БНТ ще излъчва пряко срещите от шампионата по БНТ 1 и БНТ 3.

#Национален отбор на Турция по футбол #Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив
5
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова с коментар за БНТ относно...
Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за протест, с който да защитят имотите си
6
Казусът с незаконния град край Варна: Собствениците се готвят за...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
2
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: Мондиал 2026

Йордания обяви избраниците си за историческия дебют на световни финали
Йордания обяви избраниците си за историческия дебют на световни финали
Тежък удар за Австрия преди Мондиала, Кристоф Баумгартнер отпадна от състава Тежък удар за Австрия преди Мондиала, Кристоф Баумгартнер отпадна от състава
Чете се за: 02:25 мин.
Узбекистан обяви състава си за дебютното участие на Световно първенство Узбекистан обяви състава си за дебютното участие на Световно първенство
Чете се за: 03:00 мин.
Бразилия изпрати своите герои към Мондиал 2026 с емоционално сбогуване в Рио Бразилия изпрати своите герои към Мондиал 2026 с емоционално сбогуване в Рио
Чете се за: 01:42 мин.
От 4700 до над 4 милиона последователи за седмица: Как Тим Пейн се превърна в неочакваната звезда на Мондиал 2026? От 4700 до над 4 милиона последователи за седмица: Как Тим Пейн се превърна в неочакваната звезда на Мондиал 2026?
Чете се за: 04:05 мин.
Карлош Кейрош чака до последно и обяви състава на Гана за Мондиал 2026 след принудителни промени Карлош Кейрош чака до последно и обяви състава на Гана за Мондиал 2026 след принудителни промени
Чете се за: 02:32 мин.

Водещи новини

Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
От "Прогресивна България" оттеглиха искането за дълга От "Прогресивна България" оттеглиха искането за дълга
Чете се за: 01:45 мин.
Икономика
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Актьори от Народния театър изпълниха 20-минутен рецитал в памет на...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не съм...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Законът е еднакъв за всички и трябва да се уважава
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Задържаха стотици дози фентанил при акция в София, арестуван е и...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ