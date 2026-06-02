Винченцо Монтела избра 26-имата за Мондиал 2026, Гюлер и Чалханоглу са сред лидерите

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела обяви окончателния състав от 26 футболисти за Световното първенство през 2026 година. Италианският специалист направи своя избор след убедителната победа с 4:0 над Република Северна Македония в последната контрола на тима преди началото на шампионата.

В групата на турците личат имената на някои от най-големите звезди на местния футбол, сред които халфът на Интер Хакан Чалханоглу, талантът на Реал Мадрид Арда Гюлер и нападателят на Ювентус Кенан Йълдъз.

Турция ще направи пореден опит да остави сериозна следа на световната сцена, след като попадна в група D заедно със съставите на САЩ, Парагвай и Австралия. Очакванията към отбора на Монтела са високи, а младото поколение, водено от Гюлер и Йълдъз, ще има възможност да се утвърди сред водещите футболни сили.

Състав на Турция за Мондиал 2026:

Вратари: Алтай Байъндир (Манчестър Юнайтед, Англия), Мерт Гюнок (Фенербахче), Угурджан Чакър (Галатасарай)

Защитници: Абдулкерим Бардакчи (Галатасарай), Мерих Демирал (Ал-Ахли, Саудитска Арабия), Чаглар Союнку (Фенербахче), Ерен Елмали (Галатасарай), Ферди Кадиоглу (Брайтън, Англия), Мерт Мулдур (Фенербахче), Озан Кабак (Хофенхайм, Германия), Самет Акаидин (Ризеспор), Зеки Челик (Рома, Италия)

Полузащитници: Хакан Чалханоглу (Интер, Италия), Исмаил Юксек (Фенербахче), Каан Айхан (Галатасарай), Оркун Кьокчю (Бешикташ), Салих Йозджан (Борусия Дортмунд, Германия)

Нападатели: Арда Гюлер (Реал Мадрид, Испания), Баръш Алпер Йълмаз (Галатасарай), Джан Узун (Айнтрахт Франкфурт, Германия), Дениз Гюл (Порто, Португалия), Ирфан Джан Кахведжъ (Касъмпаша), Кенан Йълдъз (Ювентус, Италия), Керем Актюркоглу (Фенербахче), Огуз Айдън (Фенербахче), Юнус Акгюн (Галатасарай).

Световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико ще се проведе от 11 юни до 19 юли, а БНТ ще излъчва пряко срещите от шампионата по БНТ 1 и БНТ 3.