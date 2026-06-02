Тежък удар за Австрия преди Мондиала, Кристоф Баумгартнер отпадна от състава

Футбол
Офанзивният халф на РБ Лайпциг ще пропусне световното първенство заради мускулна травма, докато капитанът Дейвид Алаба избегна сериозно увреждане

Тежък удар за Австрия преди Мондиала, Кристоф Баумгартнер отпадна от състава
Националният селекционер на Австрия Ралф Рангник вече няма поводи за колебание относно състоянието на Кристоф Баумгартнер. След като първоначално се очакваха допълнителни медицински прегледи, стана ясно, че офанзивният полузащитник ще пропусне световното първенство по футбол заради мускулна контузия на бедрото.

26-годишният футболист получи травмата по време на загрявката преди приятелския мач срещу Тунис, спечелен от Австрия с 1:0. Последвалите изследвания с ядрено-магнитен резонанс потвърдиха, че той няма да бъде в състояние да се възстанови навреме за Мондиала.

Новината е сериозен удар за Рангник, тъй като Баумгартнер беше сред най-силно представящите се австрийски футболисти през сезона. Халфът на РБ Лайпциг завърши кампанията със 17 гола и 9 асистенции във всички турнири.

"Това, разбира се, е много горчива новина за Кристоф и за нас като отбор. Той е важен играч и централна личност в нашия състав. Сега ни остава да го подкрепим напълно по време на неговото възстановяване“, заяви Рангник.

Преди да стане ясна окончателната диагноза, австрийският селекционер не демонстрираше сериозно притеснение. След двубоя с Тунис той обясни, че щабът очаква резултатите от медицинските тестове, а съотборникът на Баумгартнер Марсел Забитцер дори изрази надежда, че проблемът няма да се окаже сериозен.

В лагера на Австрия все пак получиха и добри новини. Капитанът Дейвид Алаба, който беше заменен на почивката срещу Тунис заради болки в крака, е избегнал сериозна мускулна травма и ще може да пътува с отбора за Световното първенство.

Австрийците заминават за Мондиал 2026 на 4 юни. Тимът на Рангник започва участието си в група J на 16 юни срещу Йордания, а след това ще се изправи срещу действащия световен шампион Аржентина и Алжир в битката за място в елиминационната фаза.

#Национален отбор на Австрия по футбол #Ралф Рангник

