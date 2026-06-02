Карлош Кейрош чака до последно и обяви състава на Гана за Мондиал 2026 след принудителни промени

Селекционерът на Гана Карлош Кейрош обяви окончателния състав на националния отбор за Световното първенство по футбол едва в последните часове преди крайния срок на ФИФА. Причината за забавянето бяха контузии на няколко важни футболисти, които наложиха спешни промени в групата от 26 състезатели за шампионата в САЩ, Канада и Мексико.

Португалският специалист първоначално трябваше да представи избраниците си ден по-рано, но по време на пресконференция преди контролата срещу Уелс отказа да разкрие окончателния списък. Впоследствие стана ясно, че треньорският щаб е изчаквал развитието на ситуацията около няколко играчи с травми.

Сред отпадналите е централният защитник на Спартак Москва Александър Джику, който получи контузия по време на тренировка. На негово място в състава бе включен роденият в Нидерландия бранител Дерик Лукасен.

Гана ще бъде и без една от големите си звезди Мохамед Кудус. Крилото на Тотнъм не успя да се възстанови от травма в бедрото, която го извади от игра още през януари. Извън сметките остава и защитникът на Монако Мохамед Салису, който продължава възстановяването си след скъсани кръстни връзки.

Добрата новина за Кейрош е завръщането на опитния Абдул Рахман Баба. Бившият футболист на Челси отново получава повиквателна след тригодишно отсъствие от националния тим и ще внесе ценен опит в защитната линия на африканците.

Сред водещите имена в състава личат капитанът Джордан Аю, халфът Томас Партей, нападателят Иняки Уилямс и крилото Антоан Семеньо. Именно на тях ще разчита Гана в опита си да преодолее тежката конкуренция в група L.

"Черните звезди“ започват участието си на Мондиал 2026 на 17 юни с двубой срещу Панама. Другите два съперника в групата са Англия и Хърватия.

